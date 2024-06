Kjo dietë djeg dhjamin e barkut tek vajzat brenda pak ditësh

Vajzat, sidomos në moshën njëzet vjeç, dëshirojnë të ndjekin një dietë që djeg dhjamin e barkut brenda pak ditësh pa u rrezikuar. Kështu që këtu është dieta më e spikatur për të djegur dhjamin e barkut në 5 ditë.

Rregullat e dietës

Përqendrohet në nevojën për të ngrënë perime, veçanërisht gjatë mëngjesit.

Ju duhet të ndaloni së ngrëni ushqime të gatshme.

Theksoni rëndësinë e ushtrimeve.

Të mos humbisni asnjë nga vaktet ditore dhe të shmangni ngrënien e ushqimit, sidomos të ëmbëlsirave, në intervalet ndërmjet tyre.

Hani 3 vakte kryesore në ditë dhe një meze të lehtë të shëndetshme.

Reduktimi i konsumit të pijeve freskuese dhe lëngjeve industriale që përmbajnë një përqindje të lartë sheqeri dhe zëvendësimi i tyre me ato natyrore ose vetëm me ujë.

Përqendrohuni në ngrënien e perimeve, frutave, peshkut dhe mishit të pulës, me kusht që ato të përgatiten në një mënyrë të shëndetshme, siç janë pjekja në skarë ose zierja.

Hani vezë pa kripë gjatë mëngjesit dhe sallatë jeshile me një pjatë të pjekur në skarë gjatë drekës.

Hani një copë frutë ose dy shufra çokollate ose dy lugë gjelle reçel me pak sheqer gjatë vaktit të pasdites.

Është më mirë të mos gaboni duke ndaluar së ngrëni karbohidrate sepse ato nuk shkaktojnë shtim në peshë. Ndihmon gjithashtu për tu ndjerë të ngopur dhe për të shijuar energji gjatë ditës.

Program diete

mëngjes

Një filxhan pije të nxehtë. Në këtë rast, çaji ose kafeja mund të merren, por pa sheqer.

Një gotë qumësht pa yndyrë dhe pa sheqer

1 filxhan drithëra mëngjesi të pa ëmbëlsuar

Një pjesë e madhësisë së mesme e bukës së thekur ose bukës me kokërr të plotë, një frut.

drekë dhe darkë

Një pjatë që përmban perime të gatuara me një sasi të vogël kripe

Një pjatë makarona me perime me një pjatë sallatë të përzier ose tabbule, ose dy copa peshku të pjekur në madhësi të mesme me supë të shëndetshme.

Në vakt mund të shtohet një ëmbëlsues, i cili mund të jetë një filxhan kos i pa ëmbëlsuar me fruta ose një frut i kalitur.