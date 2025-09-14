Kina përuron urën më të lartë në botë: rreth 624 metra mbi nivelin e tokës
Përfundimi i urës pritet të shkurtojë kohën e udhëtimit përgjatë lumit Beipan nga dy orë në… vetëm dy minuta!
Kina po përgatitet të përurojë këtë muaj urën më të lartë në botë, Urën Huajiang. Me një lartësi prej 624 metrash, pothuajse dyfishi i lartësisë së Kullës Eiffel, ajo pritet të transformojë jetën e banorëve të provincës Guizhou.
Përfundimi i urës pritet të zvogëlojë kohën e udhëtimit përgjatë lumit Beipan, midis qarqeve Guanling dhe Zhenfeng, të cilat kanë një popullsi të kombinuar prej afërsisht 600,000 banorësh, nga dy orë në vetëm dy minuta. Ura, në ndërtim e sipër që nga viti 2022, kaloi me sukses një provë ngarkese pesë-ditore në fund të muajit të kaluar, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua.
Një nga karakteristikat më mbresëlënëse të urës është ashensori transparent me lartësi 213 metra, i cili do t’u ofrojë vizitorëve një pamje unike të zonës. Ura përfshin gjithashtu një shteg këmbësorësh prej xhami me gjatësi 800 metra.
Pavarësisht përparimeve teknologjike dhe të ndërtimit, Kina përballet edhe me sfida sigurie. Aksidente kanë ndodhur në projekte infrastrukturore në të kaluarën, siç është shembja e fundit e urës në Provincën Qinghai, e cila vrau 12 punëtorë.