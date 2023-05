Këto shenja të Horoskopit gjithmonë zgjedhin partnerët e gabuar

DASHI



Të lindurit në këtë shenjë pëlqejnë të jenë në krye, qoftë profesionalisht apo personalisht. Ata mund të jenë në një marrëdhënie me dikë vetëm për të qenë të njohur ose për të treguar se ia dolën të arrinin një kapje të tillë. Pra, ata mund të bien për dikë bazuar vetëm në popullaritetin e tyre, jo nga personaliteti i tyre.

BINJAKËT

Binjakët duhet të jenë të rrethuar nga njerëz. Ata nuk e pëlqejnë idenë e të qenit vetëm. Kështu, në luftën kundër vetmisë së tyre, ata mund të hyjnë në një marrëdhënie dashurie. Ata bien në dashuri me pothuajse të gjithë ata me të cilët takohen, vetëm që të mos ndihen të vetmuar.

GAFORRJA

Meqenëse Gaforret janë të ndjeshëm, ata do të bien lehtësisht në dashuri me dikë që u kushton edhe vëmendjen dhe dashurinë më të vogël. Ata lidhen shumë me ta dhe më në fund iu thyhet zemra kur zbulojnë se ishte thjesht “një lojë me ndjenjat e tyre”.



SHIGJETARI

Ata duan dikë që do t’u japë lirinë. Ata duan dikë që nuk do t’i mbysë. Ata gjithmonë bien për dikë që nuk tregon interes për ta.