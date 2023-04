Këto janë tre perime që ngadalësojnë plakjen

Një dietë e shëndetshme dhe shmangia e një stili jetese të varfër janë dy faktorë që ndihmojnë në luftimin e plakjes. Për sa i përket të ushqyerit, perimet janë një kategori ushqimore me një përmbajtje të lartë të lëndëve ushqyese, të cilat ne mund t’i përfshijmë në dietën tonë për të ndihmuar në luftimin e plakjes.

Eatthis.com pyeti nutricionistët se cilat perime janë më të mira për të ngrënë për të ngadalësuar plakjen dhe më poshtë do të shihni se çfarë thanë ata.

Qofshin të papërpunuara apo të gatuara, karotat janë të mbushura me lëndë ushqyese, disa prej të cilave mund të ndihmojnë në luftimin e inflamacionit.

“Karotat janë të mbushura me beta-karoten, një karotenoid që trupi e përdor për të formuar vitaminën A, dhe vitamina A mund të mbështesë shëndetin e kockave dhe lëkurës, veçanërisht me kalimin e moshës”, thotë Lauren Manaker, një nutricioniste. “Vitamina A gjithashtu ka përfitime anti-inflamatore”.

Sipas Journal of Functional Foods, karotat mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ në trup, gjë që mund të çojë në një rritje të sistemit imunitar.

Specat janë një perime e gjithanshme që mund të hahen të gatuara ose të papërpunuara. Dhe sipas nutricionistëve, ato janë gjithashtu të dobishme për menaxhimin e inflamacionit për të ngadalësuar plakjen.

“Specat janë të pasura me vitaminë C dhe vitaminë A, të cilat janë antioksidantë natyralë. Ato janë gjithashtu të larta në fibra dhe ujë, duke i bërë ato perime hidratuese. Nivelet e tyre të larta të antioksidantëve gjithashtu i bëjnë ato anti-inflamatore, që do të thotë se mund të ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit në trup,” thotë për eatthis.com Dana Ellis Hunnes, nutricioniste dhe autore e Recetave për Mbijetesë.

Njerëzit kanë mendime të ndryshme për patatet sepse ato janë një perime me karbohidrate të larta. Megjithatë, ato janë të mbushura me lëndë ushqyese të dobishme që mund të ngadalësojnë plakjen.

“Patatet janë një ushqim i pasur me lëndë ushqyese që është i pasur me fibra, kalium, vitaminë C dhe mund të luftojë radikalet e lira. Patatet e bardha mund të reduktojnë inflamacionin, kolesterolin dhe presionin e gjakut në trup”, shpjegon nutricionistja Veronica Rouse.

Duke parë disa nga këto lëndë ushqyese që gjenden në patate, në veçanti është gjetur se ndihmon në reduktimin e inflamacionit dhe dhimbjes, veçanërisht në ata me artrit reumatoid. Nivelet më të larta të fibrave dietike gjithashtu janë lidhur me reduktimin e inflamacionit në trup.