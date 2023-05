Këto janë shenjat e Horoskopit që nuk përputhen fare me njëra-tjetrën

Disa shenja janë vërtet të lindura për njëra-tjetrën dhe pa shumë përpjekje janë një ndeshje e shkëlqyer. Ata kanë gjuhën e tyre të komunikimit dhe në shumë raste komunikojnë fjalë për fjalë me sytë e tyre. Dallimet e tyre janë minimale dhe edhe nëse ka mosmarrëveshje apo keqkuptime , ata shumë lehtë shkojnë një hap më tej dhe i zgjidhin ato. Kimia e tyre është diçka që komentohet pozitivisht nga kushdo që i sheh dhe të gjithë krenohen me ta.



Nga ana tjetër, disa shenja të tjera të horoskopit, edhe nëse kanë vullnetin për t’u bërë çift dhe për të filluar një marrëdhënie me standardet më të mira , gjërat nuk shkojnë aq mirë. Kjo është një situatë shumë e trishtueshme , pasi edhe pse përpiqen, nuk mund të përputhen me asgjë. Në çdo përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet e tyre dhe për të gjetur zgjidhje gjërat përkeqësohen shumë dhe ata vazhdimisht luftojnë. Fatkeqësisht, sipas yjeve dhe planetëve, kjo ndodh sepse, siç munden, disa kombinime shenjash thjesht nuk përputhen fare me njëra-tjetrën .

Lexoni më poshtë me detaje se cilat shenja të zodiakut janë të papajtueshme:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



BINJAKËT ME AKREPIN

Binjakët dhe Akrepi fillimisht mund të duken se kanë shumë pasion për njëri-tjetrin, por gjatë rrugës gjërat nuk shkojnë aspak mirë. Në fillim duket se i përshtaten shumë shtratit dhe kjo “mbulon” gjithçka tjetër. Megjithatë, gjatë rrugës, fillojnë problemet dhe keqkuptimet, derisa gjithçka arrin në një pikë ku ka fjalë për fjalë luftime të vazhdueshme dhe luftime epike, dhe gjithçka përfundon në palavdi.

LUANI ME BRICJAPIN



Janë shenja krejtësisht të kundërta, diçka që nuk kërkon shumë kohë për t’u parë. Konkretisht, Luanët janë shpirtra të lirë dhe e duan pavarësinë e tyre, ndërsa Bricjapët nga ana tjetër duan të jenë të kontrolluar vazhdimisht. Marrëdhënia që në fillim duket se nuk do të shkojë mirë dhe megjithëse në fillim përpiqen shumë, në fund e pranojnë se nuk ka kuptim.