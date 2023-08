Këto janë kombinimet e shenjave të horoskopit që mund të dështojnë si çifte

Ka shenja që përputhen dhe ka shenja që nuk përputhen. Por ka edhe shenja në horoskop që kombinimi mes tyre është një recetë e sigurt dështimi.

Shikoni më poshtë cilat shenja të horoskopit thjesht nuk i përshtaten dhe nuk ia vlen as mundimi për të dalë në një takim.

Dashi

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Gaforrja dhe Bricjapi

Pse? Ata në shenjën e Dashit janë natyra të guximshëm dhe impulsivë, por Gaforret janë më të kujdesshëm, ndaj është pak e vështirë të koordinohen. Është e vështirë të gjesh një ekuilibër midis karakterit spontan të Dashit dhe Gaforres, prioriteti absolut i të cilëve është krijimi i zonës së tij të rehatisë.

Nga ana tjetër, ata që i përkasin shenjës së Dashit nuk përputhen me Bricjapët, sepse janë edhe ambiciozë dhe dinamikë. Konkurrenca mes tyre është e madhe ndaj është e vështirë të ndodhë diçka e mirë.



Demi

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Luani dhe Bricjapi

Pse? Ata që i përkasin shenjës së Demit pëlqejnë të kenë kohën e tyre dhe përgjithësisht të mos i nxitojnë gjërat dhe situatat. Kjo është arsyeja pse energjia e zjarrtë dhe e kujdesshme e një Luani mund të jetë e tepërt për mënyrën e tyre të jetesës. Ata mund të mos pajtohen për ditë të tëra pasi këto janë dy shenja se ajo që u intereson në radhë të parë është vetja dhe mendimi i tyre. Dallimet në mënyrën se si ata i qasen jetës mund të jenë rrënja e shumë mosmarrëveshjeve.

Për sa i përket shenjës së Bricjapit, qëndrimi i tyre shumë i disiplinuar bie ndesh me nevojën e Demit për t’i bërë gjërat sipas mënyrës së tyre. Meqenëse të dy janë shumë kokëfortë, rezultati i këtij çiftëzimi ndoshta do të ishte zhgënjyes.

Binjakët

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Luani dhe Peshqit

Pse? Personaliteti i një Luani ka të ngjarë të jetë po aq i madh dhe i ndritshëm sa ai i Binjakëve, gjë që mund të çojë në fërkime të mëdha. Ata kurrë nuk mund t’i besojnë njëri-tjetrit.

Për Peshqit ëndërrimtarë, përsëri, Binjakët u duken shumë të ndjeshëm.

Gaforrja

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Dashi, Gaforrja dhe Bricjapi

Pse? Dashi mund të jetë pak i padurueshëm për t’u përballur me një Gaforre. Ky çiftëzimi mund të shkaktojë konfuzion dhe dramë në të dyja anët.

Sa i përket çiftëzimit të Gaforres me Gaforren, kjo pasuri emocionale mund të shkaktojë më shumë stres sesa lumturi.

Bricjapi është i drejtpërdrejtë përballë Gaforres dhe ndërsa të kundërtat mund të tërhiqen, ata mund ta kenë të vështirë të gjejnë mënyra të përshtatshme për ta bërë njëri-tjetrin të ndihet epshor.

Luani

Shenjat më pak të përputhshme të Horoskopit për takime: Demi dhe Akrepi

Pse? Ndërsa përkushtimi i një Demi është sigurisht i dëshirueshëm për ata në shenjën e Luanit, në fund mund t’i shtypë ata. Luani kërkon shumë energji për Demin që pëlqen të jetë i qetë. Demi preferon që jeta e tij të rrjedhë ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme, ndërsa Luanët preferojnë të lëvizin në korsinë e majtë.

Ata që i përkasin shenjës së Luanit kërkojnë vëmendje. Edhe pse kjo nuk do të thotë se ata nuk janë besnikë, mund të shkaktojë fërkime të mëdha me një Akrep, pasi ata kërkojnë përkushtim absolut nga partneri i tyre.

Virgjëresha

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit

Ata që i përkasin shenjës së Virgjëreshës nuk duhet të dalin me të tjerët që i përkasin së njëjtës shenjë. Gjërat janë të thjeshta. Ndërsa karakteristikat e tyre pozitive mund të plotësojnë njëra-tjetrën, karakteristikat negative të Virgjëreshës shkaktojnë më shumë probleme sesa mund të përballojnë shumica e marrëdhënieve.

Nëse jeni duke kërkuar për një lidhje përrallash, atëherë shmangni Shigjetarin. Një marrëdhënie me Shigjetarin mund të shkaktojë dyshime të pafundme, pasi besimi do të jetë gjithmonë një problem.

Ndërsa për Peshqit, dëshira e dikujt në shenjën e Virgjëreshës për normalitet dhe racionalitet mund të shkaktojë zhgënjim.

Peshorja

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Binjakët, Peshorja dhe Shigjetari

Binjakët dhe Peshorja thjesht nuk përshtaten. Këto dy shenja nuk kanë asnjë lidhje me njëra-tjetrën.

Gjithashtu nuk përputhet Peshorja me Peshoren. Të famshëm për pavendosmërinë e tyre, do ta kenë të vështirë të shprehin se çfarë ndjejnë me njëri-tjetrin, ndërkohë që një marrëdhënie e tillë vështirë se mund të vazhdojë, ku njëri duhet të qetësojë tjetrin për gjithçka çdo herë.

Durimi i Peshores do të vihet në provë në një marrëdhënie me Shigjetarin dhe kjo falë shpirtit tepër të lirë të këtij të fundit.

Akrepi

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Dashi dhe Luani

Ekziston një fjalë që përshkruan bashkimin e Akrepit dhe Dashit: Intensiteti. Në një ditë të keqe shtëpia e tyre mund të shndërrohej në një fushë beteje.

Vetëm Akrepi dhe Luani nuk përshtaten. Gjithçka në këtë marrëdhënie do të jetë e tepërt, nuk mund të arrijë askund.

Shigjetari

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Demi dhe Gaforrja

Pse? Një marrëdhënie me një Dem tokësor mund të jetë shumë e vështirë për një shenjë të lirë si Shigjetari. Demi ka nevojë për rehati në marrëdhënie, ndërsa Shigjetarit i pëlqen të jetë i lirë. Demi gjithashtu preferon zonën e tij të rehatisë, ndërsa Shigjetari është në një proces të vazhdueshëm ndryshimi.

Gaforrja gjithashtu ka nevojë për siguri, ndërsa Shigjetari dëshiron të evoluojë pafundësisht.

Bricjapi

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Dashi dhe Luani

Bricjapi është i tërhequr nga ambicia, por një Dash intensiv mund ta bëjë këtë vetëm për ta shqetësuar atë. Një marrëdhënie me fërkime të vazhdueshme që nuk mund të durohet.

Gjithashtu, Bricjapët duken shumë të ashpër dhe konservatorë për Luanët. Ata thjesht nuk përshtaten.

Ujori

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Demi dhe Gaforrja

Ujori është vazhdimisht në kërkim të së ardhmes dhe është gjithmonë i gatshëm të përqafojë ndryshimet. Por Demi i tokëzuar preferon që gjithçka të bëhet në kohë. Qasje të ndryshme ndaj jetës që mund të rezultojnë shumë të vështira për t’u menaxhuar.

Gaforrja është shumë e ndryshme nga Ujori dhe një lidhje afatgjatë vështirë se do të dilte nga ky kombinim. Në fakt, energjia emocionale e Gaforres duket e tepërt për Ujorin.

Peshqit

Shenjat më pak të përputhshme për takime: Luani, Peshorja dhe Peshqit

Një Peshk do të ketë nevojë për shumë energji për të pushtuar një Luan. Në përgjithësi do të duhet përpjekje që një marrëdhënie e tillë të japë fryte.

Peshqit dhe Peshorja kanë disa të përbashkëta sepse të dy e duan dashurinë dhe romancën. Kjo është arsyeja pse një energji e çuditshme varësie mund të krijohet pa asnjë bazë, duke rezultuar që të dy të humbasin emocionet e tyre.

Edhe pse ekziston mundësia që dy peshq të krijojnë diçka vërtet të mrekullueshme, është më mirë që ky krijim të vijë, të themi, nga një miqësi, sepse marrëdhënia romantike mes dy peshqve mund të çojë në trishtim emocional.