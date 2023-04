Këto janë katër shenjat e Horoskopit që kanë pak miq

Nuk është se janë krejtësisht antisocialë. Çështja është se ata zgjedhin të kenë shumë pak njerëz rreth tyre, të cilëve u besojnë dhe me të cilët mund të ndajnë gjithçka. Le të shohim për cilat katër shenja po flasim dhe t’i analizojmë ato:

DEMI

Demi zakonisht zgjedh të shoqërohet me njerëz nga mjedisi i tyre i afërt. Ose do të ketë të njëjtët 2-3 shokë nga kopshti. Nuk ndërron shpesh shoqëri dhe nuk “hapet” lehtë me të panjohurit. Gjithçka për Demin ka të bëjë me besimin. Duhet t’i dëshmosh atij se e meriton të jesh miku i tij dhe se ai mund të mbështetet tek ju në kohë të mira dhe në kohë të vështira.

GAFORRJA

Gaforrja rri vetëm me familjen e tij. Nëse nuk jeni një i afërm apo vëlla apo motër, vështirë se do t’ju hapet dhe do t’ju besojë. Dhe nëse nuk jeni i afërmi i saj, ajo duhet t’ju njohë prej shumë vitesh dhe t’ju konsiderojë familjen e saj për t’ju quajtur miku i saj më i mirë. Gaforrja ka pak miq dhe dashamirës për të cilët do të shkonte në ekstrem nëse do të ishte e nevojshme.

AKREPI

Gjithçka për Akrepin ka të bëjë me besimin. Nëse ju thotë se ju konsideron mikun tuaj, do të thotë se ju ka kontrolluar pafundësisht, ju ka vënë në teste të panumërta dhe ju i keni kaluar me sukses. Siç mund ta shihni, shumë pak njerëz arrijnë të fitojnë besimin dhe miqësinë e tij të pandarë. Dhe fatlumët gëzojnë gjithë dashurinë dhe kujdesin e tij.

BRICJAPI

Bricjapi nuk është personi më i shoqërueshëm që do të takoni. Kjo nuk do të thotë se ai është edhe antisocial. Ai është thjesht një personazh i mbyllur, nuk flet shumë, është introvert dhe pret të ju njohi më mirë. Ai nuk i beson askujt lehtë dhe nuk i rrëzon muret e tij për të gjithë. Miqësia juaj do të duhet të testohet që ai t’ju konsiderojë si mikun e tij të vërtetë. Dhe pastaj do t’i bashkoheni klubit të 2 ose 3 shokëve që ai ka.