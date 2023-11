Këto 5 shenja në dukje të parëndësishme tregojnë se jeni më i zgjuar se të tjerët

Sipas hulumtimeve për përzgjedhjen e partnerit, humori është një nga treguesit kryesorë të inteligjencës. Nuk jeni të sigurt se sa janë të lidhura apeli seksual dhe inteligjenca? Epo, ekspertët kanë arritur në përfundimin se inteligjenca e përgjithshme dhe verbale parashikojnë aftësinë për të krijuar humor, i cili nga ana tjetër parashikon sukses në jetën intime, si numri i partnerit të jetës.

Pra, nëse keni një sens të mirë humori, kjo mund të nënkuptojë vetëm se jeni të zgjuar dhe tërheqës.

Ju shqetësoheni shumë

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Një numër i madh kërkimesh kanë treguar se njerëzit inteligjentë janë më shpesh të shqetësuar, të ngarkuar me shqetësimet e përditshme dhe më të përkushtuar për t’u kujdesur për gjithçka që ndodh në jetën e tyre, si për ta ashtu edhe për ata që i rrethojnë. Është shenjë e inteligjencës së lartë, sepse njerëzit e zgjuar përpiqen gjithmonë të mbajnë gjithçka nën kontroll.

Ju pëlqen nata

Studiuesit në Universitetin e Madridit zbuluan se “bufat e natës” shënojnë më mirë në testet e inteligjencës sesa ata që shkojnë në shtrat herët dhe zgjohen herët. Jim Horne, profesor i psikofiziologjisë në Universitetin Loughborough tha pas këtij hulumtimi: “Llojet e mbrëmjes janë më ekstrovertë dhe priren të jenë poetë, artistë dhe shpikës.

Ju nuk bëni gjithmonë më të mirën

Kjo nuk do të thotë se dembelizmi është shenjë e inteligjencës, por fakti është se njerëzit më inteligjentë nuk duhet të punojnë aq shumë për të zotëruar disa detyra – sepse thjesht nuk duhet, të paktën në fusha të caktuara. Përsëri, kjo nuk do të thotë se këta njerëz inteligjentë do të jenë më të suksesshëm në jetë. Një tregues i mirë i suksesit janë zakonet e zhvilluara të punës, pas të cilave ka një përpjekje të madhe.

Për të performuar mirë, keni nevojë për kontekst

Nëse keni pasur vështirësi në shkollë dhe ende ndonjëherë keni vështirësi në punë me detyra të caktuara, kjo mund të nënkuptojë se jeni më inteligjent se sa mendoni.

Për shembull, mund të keni probleme për ta bërë punën tuaj me sukses nëse nuk e shihni pamjen më të madhe. Ju gjithmonë mund të bëni pyetje për të kuptuar se si roli dhe përgjegjësitë tuaja lidhen me vizionin më të madh të kompanisë.

Kur ju jepet një detyrë e izoluar pa kontekst, e keni të vështirë ta përfundoni atë. Kjo nuk ndodh sepse ka ndonjë gjë të gabuar me ju, por sepse mendja juaj dëshiron të kuptojë se si të gjitha pjesët e sistemit përshtaten së bashku për të përpunuar informacionin dhe për të zgjidhur problemet.