Këshilla, si të kontrolloni veten në një ambient me kolegë toksikë

Me disa shkojmë mirë, ndërsa të tjerët janë vërtet të patolerueshëm. Çështja është se kolegët e bezdisshëm mund të jenë pjesë e përditshmërisë sonë dhe nëse nuk bëjmë asgjë për të shmangur kontaktin me ta, sigurisht që mund ta bëjmë shoqërimin pak më të durueshëm. Si?

Përqendrohuni në kontrollin e vetesNë një moment në karrierën tuaj, padyshim që do të takoni kolegë që do t’ju irritojnë dhe do t’ju çojnë në kufijtë tuaj. Ndoshta janë mendimet e tyre, arroganca e tyre ose thjesht aura e tyre që nuk përputhet me tuajën. Sidoqoftë, në një punë, sido që të jetë, nuk kemi zgjidhje tjetër veçse të ndërveprojmë me shumë njerëz, secili me një personalitet dhe karakter të ndryshëm.

Është e lehtë të dëshironi që kolegu juaj të ndryshojë dhe të mos ju bezdisë. Por mendime të tilla nuk do të sjellin rezultate të menjëhershme. Mos harroni se nuk mund t’i kontrolloni të tjerët, vetëm se si i trajtoni ata. Prandaj, përdorni energjinë tuaj për të përmirësuar veten dhe për të vendosur kufij, jo për të ndryshuar të tjerët.

Mirësia është arma më e fuqishme

Nëse keni të bëni me një person negativ në vendin tuaj të punës, është e rëndësishme të ruani gjakftohtësinë dhe të mos e humbni qetësinë. Edhe nëse kolegu juaj bën gjithçka për t’ju provokuar, mos e lini të ketë sukses. Qëndroni larg argumenteve apo diskutimeve që do të shkaktonin një ndikim negativ në punën tuaj.

Gjeni arsyen e vërtetë që nuk ju pëlqen ai/ajo

Ndonjëherë, mospëlqimi i dikujt është një pjesë krejtësisht normale dhe e pranueshme e jetës. Të gjithë jemi të ndryshëm dhe gjithmonë do të ketë njerëz me të cilët nuk shkojmë mirë. Megjithatë, përshtypja e parë që kemi për një person nuk është domosdoshmërisht e saktë. Ne duhet t’u japim njerëzve mundësi derisa të kemi një pamje të plotë. Kolegët e neveritshëm ekzistojnë në të gjitha punët. Por ju duhet të gjeni se çfarë është ajo që i bën ata të neveritshëm për ju, në mënyrë që të përballeni me të.

A janë fajtorë bashkëpunëtorët e neveritshëm, apo problemi është i juaji?

Ndonjëherë arsyeja që nuk ju pëlqen një koleg është sepse ai person ka të njëjtat zakone të këqija si ju. Kur ata reflektojnë për ju, nuk ju pëlqen. Pyesni veten nëse ankesat dhe komentet që keni për kolegët tuaj kanë bazë dhe dëgjoni edhe anën e tyre.