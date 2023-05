Katër shenja e Horoskopit që prishin përgjithmonë humorin e të tjerëve

Shenjat që do t’ju tregojmë më poshtë, me të vërtetë pyesni veten nëse ata qeshin ndonjëherë apo janë përherë të inatosur. Ata kanë një aftësi për të transmetuar ndjenjat e tyre te të tjerët, nëse ata janë të lumtur edhe ju do të ndiheni të lumtur, nëse ata janë të mërzitur e njëjta gjë do t’ju ndodhi edhe ju.

Virgjëresha

Virgjëreshat janë jashtëzakonisht të sjellshëm, derisa gjërat nuk shkojnë siç duhet. Ata janë “të prirur” të shfryjnë pakënaqësinë ose zhgënjimin, veçanërisht sepse kanë pritshmëri shumë të larta, kryesisht nga vetja dhe më pak nga të tjerët. Në përgjithësi, ata lejojnë që gjërat e vogla t’i shqetësojnë, si për shembull kur diçka nuk është aty ku ata e vendosin ose nuk shkon sipas planit.

Përveç kësaj, kjo shenjë mund të ankohet sepse nuk i dëgjojnë. Nëse jetoni me një Virgjëreshë, e dini shumë mirë se çfarë do të thotë fjala “luhatje humori” dhe pa ndonjë arsye serioze dhe mënyrën se si funksionon, së shpejti do t’jua kalojë ju çdo ndjenjë.

Gaforrja

Gaforret janë inatçinj. Kur janë në maksimumin e tyre nuk e kanë problem, kur dikush i lëndon apo lëndon dikë që e do apo i kritikon, atëherë nxjerrin në pah një anë tyren që askush nuk duhet ta shohi. Përveç kësaj, ata i marrin shumë seriozisht dallimet sociale, marrëdhëniet dhe ndarjet apo dallimet familjare. Atyre u pëlqen të ankohen se paratë nuk mjaftojnë edhe kur mund t’i përballojnë shpenzimet. Gaforreve iu pëlqen të prishin qejfin e të tjerëve edhe kur nuk ka asgjë për dramë.

Peshqit

Ashtu si Gaforrja, edhe Peshqit janë shenja shumë emocionale, me luhatje humori. Dhe aty ku të gjithë janë në humor, fillon drama. Sytë e përlotur, përkulja e kokës janë një shenjë që së shpejti do të fillojë drama dhe ju do t’i thoni lamtumirë një herë e mirë humorit tuaj të lumtur, pasi peshqit janë nga ato që ndikojnë në mjedisin e tyre dhe e mbushin atë me energji pozitive ose negative.

Bricjapi

Kokëfortësia është një specialitet i Bricjapit dhe sigurisht që ai do t’ju kritikojë nëse nuk i pëlqen diçka, ose nëse ju sheh që ju ndjeheni mirë pa të. Rrallëherë do ta ndani gëzimin me të dhe do të festoni së bashku, pasi ai nuk mundet dhe gjen pretekste të ndryshme. A ju thonë këtë për t’ju mashtruar apo si tallje? Edhe ju filloni të keni mendime të dyta, dyshime, frikë, ndaj aty ku atmosfera ishte e bukur, bëhet gri dhe me re.