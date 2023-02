Kalaja e Petrelës, Guri i Albanëve

Petra: emri është ndoshta i dervizuar nga iliriani që ishte i frikësuar në lindje të Italisë. Në gjuhën shqipe emri Peter ka një formë tjetër PJETER emrat vjen nga fjala JETE që do të thotë LIFE në Ilirian emri i të cilit është i njëjti formular PJETER.

guri pre-grek petra gur ψωτσκ, χτθπ,

Paliga, S. Leksikon etimologjik i elementeve indigjene (trakane) në gjuhën rumune (Bukuresht 2006),f.47,

Shkrimtari i madh shqiptar, Marin Barleti për këtë kala thotë :

“Ky është një qytet i vogël në Mat, i ndërtuar në majë të një mali dhe që s’i trembet asnjë fuqie armike, përveç urisë”.

Petrelë gjendet një kala e lashtë ilire e ndërtuar në maje të një shkëmbi.

Petrela quhet edhe Petralba, që në gjuhën shqipe do të thotë gur i bardhë.

Në kohët e lashta Petrelë njihej si Petralba, e cila përkthehet nga greqishtja ‘guri’ ‘alba’, do të thot “guri i Albanëve”.

‘the stone’ of ‘alba’, therefore “The stone of Albanians”.

Dikush mund të kuptojë pse quhet i tillë, pasi qyteti dhe kështjella e saj janë ndërtuar mbi një gur të madh në majë të një mali të vogël.

Krujës. Kështjellat sinjalizohen me njëri-tjetrin me anë të zjarreve.

Sot ka një restorant brenda kështjellës. Kalaja ofron pamje spektakolare të luginës së Erzenit, kodrave, pemëve ullirit dhe maleve përreth.