"Jepni më të mirën", Horoskopi i së shtunës, 11 nëntor 2023

Dashi

Komunikimi është i turbullt. Ju u thoni gjëra njerëzve, por ata nuk ju kuptojnë plotësisht. Kini kujdes të mos përdorni shumë humorin tuaj sarkastik. Të tjerët nuk ka gjasa të kuptojnë shakatë tuaja dhe keqkuptimi do të vazhdojë. Jini të drejtpërdrejtë.

Demi

Zhytuni brenda. Mos ki frikë. Nëse tregoni kurajë do të arrini sukses të madh. Nëse përpiqeni t’i lini punët në gjysmë të rrugës, do të përballeni me disfata. Kjo është një lojë gjithçka ose asgjë. Jepni më të mirën. Objektivi është brenda mundësive tuaja.

Binjaket

Njerëzit kanë nevojë për mbështetjen tuaj në mënyrë që të ndihen të sigurt. Mos i braktisni në kohën e tyre të nevojës. Një ditë së shpejti ata do të kthejnë favorin dhe ju do të jeni tepër mirënjohës. Tani është koha për të dhënë dhe për të pasur dhembshuri për të tjerët.

Gaforrja

Përgjigja për sukses është në të menduarit krijues, imagjinativ. Hiqni dorë nga plani juaj. Lëreni intuitën tuaj të udhëheqë rrugën dhe do të jeni të suksesshëm në këtë moment. Aspekti profesional kërkon më shumë angazhim nga ju.

Luani

Një ndjenjë tensioni dhe konflikti mund ta bëjë marrëdhënien tuaj më të tendosur sot se zakonisht. Të dy do të ndjeni nevojën për të thënë mendimin tuaj, gjë që mund të jetë një gjë shumë e mirë. Problemi i vetëm është se mund të mos shqetësoheni sa duhet për mënyrën se si thoni atë që keni për të thënë.



Virgjeresha

Keni mbërritur në një pikënisje të rëndësishme. Nisuni në rrugën që keni dashur gjithmonë të ndiqni. Ju jeni në pozicionin perfekt. Rruga mund të duket e gjatë, por nuk duhet të jetë e frikshme. Ju duhet të bëni vetëm një hap të vogël në të njëjtën kohë.



Peshorja

Kërkohet veprim nga ju. Jo lloji i zakonshëm ku lëvizni buzët dhe fjalët bien vetë, por lloji i veprimit që tregon se vërtet kujdeseni për nevojat dhe mirëqenien e partnerit tuaj (aktual ose të ardhshëm). Partneri mund të jetë i lodhur nga premtimet tuaja dhe tani do të donte të shihte një manifestim konkret dhe të prekshëm të dashurisë suaj.

Akrepi

Është koha për të folur dhe për të shprehur çdo pakënaqësi që mund të ndjeni në lidhje me një aspekt të caktuar të marrëdhënies tuaj. Nëse prej disa kohësh mbani dyshime për sjelljen e partnerit tuaj dhe deri tani keni heshtur, atëherë mos e bëni më. Ju duhet të përballeni me këtë çështje.

Shigjetari

Ju nuk keni një temperament të keq ose keqdashës; është thjesht se zemërimi juaj ka tendencë të vlojë kur nuk mund të keni atë që dëshironi kur e dëshironi. Është e qartë se ju duhet të shfryni diçka për të cilën jeni ankuar prej disa kohësh. Pasi ta keni hequr atë nga sistemi juaj, ndoshta të dy mund të jeni sërish miq.

Bricjapi

Personi me të cilin do të kaloni këtë mbrëmje do të jetë pak i zemëruar. Nëse shoku juaj duket se nxehet dhe shqetësohet, dhe bën bujë për asgjë, atëherë këshilla më e mirë është të jeni të sjellshëm dhe ta shpërfillni atë. Ju mund të përfitoni më të mirën prej tyre duke nisur një bisedë të gjallë për ndonjë çështje interesante.

Ujori

Partneri juaj me shumë mundësi do të duket i vendosur për të nisur një debat. Kjo do të ndodhë veçanërisht nëse ai ka qenë nën stres. Mund të jetë e vlefshme që ta dërgoni partnerin tuaj në palestër, nëse është e mundur, ku ai mund të shfryjë inatin e tij në pajisje.

Peshqit

Ju keni arritur një pikë kthese të rëndësishme dhe tani duhet të rimendoni strategjinë tuaj. Ju keni mësuar shumë për veten dhe atë që jeni në gjendje të arrini. Hidhini një sy pamjes së përgjithshme dhe do të merrni njohuri për atë që do të ndodhë më pas.