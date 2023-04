Nga injorimi tek ftohja, si sillet secila shenjë e horoskopit nëse tradhton!

A keni vërejtur ndonjë shenjë që tregon se ai ose ajo po ju tradhton me dikë?

Shpresojmë që nuk keni dhe nuk do të keni probleme të tilla. Por për çdo rast ju sjellim horoskopin që të argëtoheni pak, dhe të kuptoni se si sillen shenjat e horoskopit kur janë të pabesë.

Dashi bëhet grindavec

Nëse Dashi tradhton do të thotë se nuk po i kushtoni vëmendje të mjaftueshme, dhe këtë gjë mund ta bëjnë nga hakmarrja nëse janë shumë të lënduar. Kur tradhtojnë bëhen të mërzitshëm. Mashkulli do t’iu bombardojë me sulme verbale, ndërsa Dashi femër do t’iu bezdisë rreth pamjes fizike, dhe shpesh do të grindeni dhe do të thoni se nuk jeni të njëjtë si më parë.

Demi ndryshon shprehitë

I futen tradhtisë për shkak se janë lodhur nga rutina në lidhjen e tyre, por edhe për shkak të tërheqjes së fortë seksuale me një person të ri. Edhe pse rrallë shfaqin ndjenjat e vërteta, Demi zbulon shqetësime të tepruara në lidhje me pamjen (blejnë rroba të reja, shkojnë shpesh tek berberi apo në palestër). Ndryshimi i papritur i shprehive, daljet e shpeshta dhe fshehja e telefonit, janë arsye të mjaftueshme për dyshim.

Binjakët gjithmonë kanë alibi

Anëtarët e kësaj shenje tradhtojnë vetëm atëherë kur janë të sigurt se askush nuk do ta kuptojë, ose nëse nuk u bën fare përshtypje lidhja në të cilën janë. Kur tradhtojnë janë shumë të shkathët, mendojnë shpejt dhe kanë kujdes në çdo lëvizje. Jo rrallëherë shfrytëzojnë miqtë që ju shërbejnë si alibi. Janë të bindur se nuk mund t’i mashtroni.

Gaforrja largohet nga partneri

Nuk ekziston ndonjë arsye universale për tradhti tek Gaforret. Pabesinë e tyre e zbulojnë arsyetimet e shpeshta se janë të lodhur dhe të ngarkuar me punë të ndryshme. Shpesh refuzojnë seksin dhe kështu emocionalisht largohen nga partneri. Por nëse fillojnë të shpenzojnë pa kontroll, atëherë duhet të jeni të kujdesshëm.

Luani tradhton partnerin

Anëtarët e kësaj shenje zakonisht tradhtojnë për shkak të seksit dhe eksitimit. Kur e bëjnë këtë, para partnerit aktrojnë sikur gjithçka është në rregull. Dinë të jenë partnerë të përkryer, por në momentin që Luani mashkull rehatohet tradhton partneren në të gjithë mënyrat. Tradhtinë nuk do ta pranojë edhe nëse e zini me presh në dorë, por do t’iu sulmojë edhe më shumë.

Virgjëresha sulmon partnerin

Virgjëresha zakonisht i futet tradhtisë pasi zhgënjehet. Kur tradhtojnë gjithmonë kanë alibi për gjithçka, por bëhet shumë kritike dhe ironike dhe vazhdimisht nxjerr në pah të metat e tua. Nëse Virgjëresha fillon të shmangë seksin, kjo është arsye e mjaftueshme për të dyshuar.

Peshorja si adoleshent i dashuruar

Kur tradhtojnë sillen sikur të ishin të dashuruarit e fazës së pubertetit, shkruan Iconstyle. Shpesh kujdesen për veten, pastrohen dhe ndërrojnë rrobat. Do të bëjnë gjithçka që të fshehin tradhtinë, dhe nëse partneri dyshon për të tradhti, natyrisht do t’i thotë se ishte thjesht një flirt.

Akrepi e bën me plan dhe qetësisht

Anëtarët e kësaj shenje tradhtojnë për shumë arsye. Akrepi tradhton me shumë mençuri dhe qetësi. Meshkujt vazhdimisht do të flenë me partneren e tyre dhe për asnjë moment nuk do të humbin interesimin për të, kurse femrat e kësaj shenje do të heqin dorë nga shikimi i ngrohtë.

Shigjetari i drejtpërdrejtë

Ata tradhtojnë kur nuk janë më të kënaqur me partnerin e tyre, dhe kur u zbehet joshja fizike. Shigjetari mashkull do të fillojë vazhdimisht të thotë se lidhja është bërë monotone, derisa femra nuk do të mundohet të mbrojë lidhjen dhe do të pajtohet me fatin. Por para se partneri të dyshojë për tradhti, Shigjetarët këtë gjë e pranojnë vetë.

Bricjapi tradhton , por jo shumë gjatë

Bricjapi tradhton vetëm atëherë kur partneri i tyre rehatohet dhe mendon se gjithçka është në rregull me lidhjen e tyre. Kur është fjala për ndonjë aventurë të shkurtër, partneri i tyre as që do ta kuptojë.

Ujori largohet nga këto gjëra

Dorën në zemër, meshkujt dhe femrat me këtë shenjë, shumë rrallë tradhtojnë, por edhe kur e bëjnë ata këtë gjë edhe ia vizatojnë partnerit të tyre. Ata nuk do të jenë më të interesuar për lidhje dhe vazhdimisht do të flasin për një të ardhme krejt të kundërt me atë të partnerit. Femrat do të thonë se kanë nevojë për më shumë shoqëri dhe se lidhja e tyre ka filluar t’i mbysë, kurse në çdo pyetje lidhur me tradhtinë do të reagojë egërsisht.

Peshqit nuk janë në përputhje

Peshqit mund të duan më shumë se një partner dhe të sillen njëjtë ndaj të gjithëve. Mundohen shpesh të humben në gënjeshtra të panevojshme.