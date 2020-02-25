LEXO PA REKLAMA!

Inteligjenca artificiale zbulon antibiotikun e ri

Lajmifundit / 25 Shkurt 2020, 23:52
Teknologji
Shkencëtarët e Universiteteve MIT dhe Harvard zbuluan falë një algoritmi inteligjence artificiale një molekulë të re antibiotike e aftë të vrasë bakteret rezistente ndaj antibiotikëve tradicionalë, një përparim i madh ky i shumëpritur.

Antibiotikët aktualisht në përdorim janë tashmë të vjetër dhe procesi tradicional i gjetjes së antibiotikëve të rinj është i shtrenjtë dhe i vështirë.

Inteligjenca artificiale (IA) bën të mundur kërkimin nëpërmjet modelimit kompjuterik se cilat molekula kimike do të jenë në gjendje të sulmojnë disa baktere, duke shqyrtuar bibliotekat e përbërjeve kimike nga lA.

“Ne donim të zhvillonim një platformë për të shfrytëzuar fuqinë e inteligjencës artificiale për të hapur një epokë të re të zbulimit të antibiotikëve”, tha James Collins, profesor i Inxhinierisë Mjekësore në MIT.

Algoritmi gjeti një përbërje me një strukturë të ndryshme nga antibiotikët ekzistues dhe parashikoi se do të jetë efikas kundër shumë baktereve.

