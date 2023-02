Ilir Shaqiri e thotë hapur: Ja ku qëndron ndryshimi mes meje dhe Luiz Ejllit

Ilir Shaqiri, i ftuar në “S’e luan topi”, ka komentuar lojën e Luizit në “Big Brother VIP” dhe diferencën mes tij dhe këngëtarit.

Balerini është shprehur se në ndryshim nga ai, Luizi flet shumë dhe pa i folur shumë.

“Unë flisja shumë kur më flisnin shumë, kurse ai flet shumë edhe pa i folur shumë. Ndoshta kjo është diferenca mes meje dhe atij. Ama, mendoj që ai ka një super-durim dhe kjo do ta çojë përpara dhe do ta bëjë që të jetë on top. Ne na erdhi çdo gjë shumë natyrale, nuk u kacafytëm, nuk u masakruam që ditët e para sepse asnjëri prej nesh nuk njihte tjetrin dhe asnjëri prej nesh nuk pati një parapërgatitje. Këtë vit kanë ardhur më të përgatitur”, ka thënë ai.