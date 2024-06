Çiftet që njihen online kanë 6 herë më shumë gjasa të divorcohen, sipas një studimi

A ka rëndësi si e njeh personin e zemrës? Nëse njohja bëhet përmes njohjeve të përbashkëta apo në një dalje apo përmes rrjeteve sociale? Sipas hulumtimeve të reja, ka.

I titulluar “Të afërmit e të huajve: Rëndësia e shoqërisë në martesë”, sondazhi zbuloi se 12% e çifteve që takuan divorcin në internet brenda tre viteve të para të martesës, krahasuar me 2% të çifteve që u takuan përmes miqve. Pas 7 vitesh të njëjtat statistika u rritën përkatësisht me 17% dhe 10%.

Sondazhi u krye nga Fondacioni Britanik i Martesave dhe kompania e sondazheve Savanta ComRes.

“Këto shifra janë mjaft shqetësuese, duke pasur parasysh popullaritetin që fitojnë të njohurit përmes platformave të rrjeteve sociale. “Ato nënkuptojnë se çiftet që njohin njëri-tjetrin nëpërmjet tyre nuk kanë mbështetje të mjaftueshme, veçanërisht në vitet e para të një lidhjeje dhe martesë, për të kapërcyer vështirësitë me të cilat përballen”, tha Harry Benson, autori kryesor i studimit.

Studimi përfshiu më shumë se 2000 të rritur, të cilët ishin të paktën 30 vjeç dhe ishin martuar të paktën një herë. Që nga viti 2000, takimet në internet janë bërë shumë të njohura dhe tashmë pranohen nga të gjithë. Në fakt, kjo është mënyra se si shumica e çifteve e njohin njëri-tjetrin sot. Përpara viteve 2000, rreth 2/3 e çifteve e njihnin njëri-tjetrin përmes familjes, punës dhe daljeve të tilla si festat dhe argëtimet në klub.

Raporti shqyrtoi dekadën në të cilën çiftet u takuan, moshën dhe profesionin e tyre dhe zbuloi se marrëdhëniet që filluan në internet kishin më shumë gjasa të përfundonin në tre vitet e para të martesës. Shanset për divorc ishin 6 herë më të larta për ata që u takuan online.

“Gjetjet tona nuk e zvogëlojnë apo pakësojnë rëndësinë e takimeve në internet. “Por kjo nënvizon rrezikun dhe vështirësinë më të madhe me të cilën mund të përballen njerëzit që martohen me një “të huaj”, pasi nuk kanë informacion ose rrjet social të mjaftueshëm për të kërkuar mbështetje,” thotë Benson. “Këto dallime dhe të dhëna do t’i lejojnë ata prej nesh. të cilët ofrojnë mbështetje dhe udhëzime për çiftet që po mendojnë të martohen për të synuar më mirë informacionin që kemi dhe për të inkurajuar njerëzit që të fokusohen në ndërtimin e rrethit shoqëror në vitet e para të martesës.

Takimet në internet nuk janë mënyra e vetme për t’u njohur, ndoshta që çon në divorc të hershëm. Sipas studimit, 8% e çifteve që janë takuar në shkollë dhe 7% e çifteve që janë takuar në punë, ndajnë gjithashtu vitet e para të martesës.

Gjithashtu, pasi kapërcehen vështirësitë në vitet e para të martesës, mënyra e njohjes së çiftit nuk luan rol në divorc. “Fakti që rreziku shtesë zhduket pas tre viteve të para të martesës nënvizon rëndësinë e një rrethi të shëndetshëm shoqëror për çiftin”, thuhet në studim./abcnews