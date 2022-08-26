Sulmi në zemër -Shenja paralajmëruese e përjetuar nga 71 për qind e grave në muajin para sulmit
Sulmet në zemër janë të njohura për goditjet e papritura, gjë që është pjesë e asaj që i bën ato një nga problemet më vdekjeprurëse në botë.
Sulmi ndodh kur qarkullimi i gjakut në zemër ndalet papritur. Kjo shkakton një cunami simptomash, por ka prova që shenjat paralajmëruese mund të shfaqen në muajt para ngjarjes. Sipas një grupi studimesh, gratë mund të përjetojnë lodhje të pazakontë, shqetësime të gjumit dhe gulçim në muajin para se të pësojnë një atak në zemër.
Simptoma e parë që sinjalizon këtë është dhimbja në gjoks, e cila është e ngjashme me dhimbjen e shkaktuar nga ngërçet e muskujve të këmbëve gjatë stërvitjes.
Për shkak se zemra është përgjegjëse për pompimin e gjakut jetësor në pjesën tjetër të trupit, mosfunksionimi i saj menjëherë shkakton që i gjithë trupi të privohet nga oksigjeni.
Kjo shkakton një lloj-llojshmëri simptomash, por shenjat paralajmëruese mund të ndryshojnë për burrat dhe gratë. Një studim i botuar në revistën Circulation mblodhi informacion nga më shumë se 500 gra që i kishin mbijetuar një ataku në zemër për të krahasuar simptomat e tyre.
Përafërsisht 95 për qind thanë se kanë vërejtur ndryshime të pazakonta trupore në muajt para ngjarjes. Ankesat më të zakonshme në javët para sulmit në zemër ishin lodhja dhe gjumi i shqetësuar.
Interesante, sondazhi zbuloi se dhimbja e gjoksit përjetohej nga më pak gra gjatë një ataku kardiak në krahasim me burrat. Në fakt, ndërsa shumica e burrave kishin të ngjarë të vuanin dhimbje gjoksi, gratë kishin më shumë gjasa të përjetonin gulçim.