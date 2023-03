I keni vënë re ngjitëset në banane? Zbuloni “sekretin” që simbolizojnë

Nëse keni blerë ndonjëherë produkte nga një zinxhir supermarketesh ose dyqane ushqimore, atëherë e dini se për çfarë afishe po flasim. Ata zakonisht kanë një barkod dhe një kod PLU, i cili skanohet në arkë për të identifikuar produktin dhe çmimin e tij.

Por këto ngjitëse fshehin më shumë nga sa dini. Ndërsa PLU është “kërkimi i çmimit” dhe identifikon frutat ose perimet si bananet, ai gjithashtu ndihmon në identifikimin e diçkaje tjetër. Si është kultivuar produkti! Duke lexuar saktë këtë kod, mund të kuptoni nëse frutat që blini janë të modifikuara gjenetikisht, të rritura organikisht ose të prodhuara me plehra kimike, fungicide, herbicide etj.

Thjesht duhet të dini se si të analizoni etiketat dhe numrin PLU dhe është vërtet më e lehtë nga sa mendoni.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nëse ka vetëm katër shifra në PLU, kjo do të thotë se produkti është rritur në mënyrë konvencionale ose “tradicionalisht” duke përdorur pesticide. Shifrat e fundit të kodit janë thjesht lloji i perimeve ose frutave që blini. P.sh. të gjitha bananet kanë kodin 4011.

Nëse kodi PLU ka pesë shifra dhe fillon me “8”, do të thotë se produkti është i modifikuar gjenetikisht. Frutat dhe perimet e modifikuara gjenetikisht janë abuzuar në mënyrë të panatyrshme. Në thelb, prodhimi i tyre është modifikuar gjenetikisht në laborator ose prej dekadash, me përzgjedhje artificiale dhe nuk mund të gjendet në natyrë. Një banane gjenetike (GE ose OMGJ) do të ketë kodin “84011”.

Nëse kodi PLU ka pesë shifra dhe numri fillon me “9”, do të thotë se produkti është rritur në mënyrë organike dhe nuk është i modifikuar gjenetikisht. Një banane organike do të ketë kodin “94011”.