I dëshpëruar, 38-vjeçari rrëfen: “Gruaja më tradhtonte prej dy vitesh, faji është i imi se…”

“Dear Deidre” ka marrë një rrëfim nga një 38-vjeçar sesi bashkëshortja e tradhton, që prej dy vitesh. Ai shkruan: “Gruaja ime po më tradhton me një burrë që del për vrap me të. Ata bëjnë seks në shtëpinë e tij, pastaj shkojnë për vrap para se të përfundojnë në shtëpinë tonë. Pjesa më e keqe është se vetëm e kam falur atë. Unë jam 38 vjeç dhe partneri im është 36 vjeç. Kemi qenë bashkë për 12 vjet dhe kemi një vajzë nëntë vjeç.

Kemi një shtëpi të bukur dhe mendova se kishim edhe një jetë të lumtur familjare. Kështu që bota ime u përmbys dy vjet më parë kur zbulova se partnerja po më tradhtonte me një koleg. Ajo dukej vërtet e penduar dhe më lutej për falje. E mendova dhe pranova t’i japim marrëdhënies sonë një shans tjetër për hir të vajzës. Gjithçka po shkonte mirë derisa vura re shikimin flirtues që ajo i dha partnerit të saj të ri në vrapim.

Ajo ka qenë duke u stërvitur për një maratonë, kështu që nuk i kisha vënë në dyshim vrapimet e gjata. Por ai vështrim më bëri të dyshoj në gjithçka. Unë e ndoqa herën tjetër kur doli jashtë dhe u kuptua se shkonte të bënte seks. Në vend që të takohej në park, takimi i saj ishte në shtëpinë e tij.

Kur u përballa me të, i mohoi të gjitha. Por më në fund pranoi tradhtinë për gjashtë muajt e fundit. Unë e dua partneren por kjo më ka shkatërruar. Kam frikë se është faji im sepse nuk jam i mjaftueshëm për të në shtrat. Ndjeva se nuk kisha zgjidhje tjetër veçse të largohesha. Po marr me qira një banesë në vend, kështu që jam afër vajzës time.”

“Dear Deidre” përgjigjet:

“Nëse do ta besoni apo jo sërish, kjo varet vetëm në dëshirën e saj për të punuar në këtë drejtim. Pas tradhtisë së saj të parë, nuk u morët me arsyet pse. Ky është çelësi.

Të dy duhet të punoni nëse mund ta kapërceni këtë. Nëse ju mund të falni dhe ajo mund të bëjë 100 për qind, marrëdhënia mund të ruhet. Por sigurohuni për vendimin tuaj për të shmangur lëndimin e radhës.

Këmbëngulni që ajo të ndërpresë çdo kontakt me këtë djalë. Thuaji që kjo nuk do të thotë që do ta falësh, por tregon nëse ajo do ende të jetë e martuar me ty.”