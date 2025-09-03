Horoskopi për sot, 3 shtator 2025, cfarë parashikojnë yjet
Dashi
Shmangni shpenzimet impulsive, veçanërisht në udhëtime ose argëtim. Në punë, mund të keni pengesa në komunikim. Në dashuri, Afërdita sugjeron një atmosferë të ngrohtë, duke nxitur biseda të sinqerta rreth planeve të ardhshme.
Demi
Mund të keni vonesa në fitimet që lidhen me karrierën, por Jupiteri ju inkurajon t’i besoni intuitës suaj kur merrni vendime në lidhje me kursimet ose investimet. Në punë, Marsi mund të krijojë një atmosferë të trazuar.
Binjakët
Trajtojeni veten ashtu siç duhet. Në punë, Saturni mund të ngadalësojë progresin në qëllimet afatgjata. Në dashuri, ndikimi i Venusit ju bën veçanërisht tërheqës.
Gaforrja
Saturni sugjeron kujdes në asetet e përbashkëta, ndërsa Venusi lë të kuptohet për kënaqësi të fshehta ose shpenzime të fshehura. Në punë, Jupiteri mbështet avancimin në karrierë, veçanërisht nëse ndiqni një qasje diplomatike. Në dashuri, ndikimi i Venusit sjell një ndjenjë malli ose nostalgjie.
Luani
Saturni mund të ngadalësojë negociatat ose partneritetet, ndërsa Venusi sjell mundësi përmes miqve ose rrjeteve sociale. Në punë, Jupiteri mbështet të mësuarit dhe zhvillimin profesional. Në dashuri, pozicioni i Hënës favorizon bisedat e përzemërta në shtëpi.
Virgjëresha
Udhëtimet e shkurtra janë në qendër të vëmendjes, duke e bërë këtë një ditë për t’u takuar me vëllezërit e motrat ose fqinjët. Dielli, Mërkuri sjellin një vorbull aktiviteti shoqëror, por gjendja e zjarrtë e Mërkurit paralajmëron kundër thashethemeve ose keqkuptimeve brenda grupeve.
Peshorja
Dielli, Mërkuri aktivizojnë sektorin tuaj të karrierës, por gjendja e zjarrtë e Mërkurit sugjeron sugjeron shmangien e marrjes së vendimeve të mëdha. Financiarisht, Venusi sjell fat përmes udhëtimit jashtë vendit. Në punë, Jupiteri mbështet partneritetet, ndaj bashkëpunoni në vend që të konkurroni. Në dashuri, arratisjet romantike ju mbushin plot energji.
Akrepi
Do të jetë një ditë për t’i besuar instinktit tuaj dhe për të përqafuar spontanitetin. Dielli, Mërkuri ngjallin një etje për njohuri dhe aventurë. Financiarisht, Venusi sjell fitime ose dhurata të papritura.
Shigjetari
Sekretet mund të dalin në pah papritur. Financiarisht, Venusi mbështet fitimet përmes partneriteteve ose sipërmarrjeve të përbashkëta, ndërsa Saturni mund të vonojë dokumentet ose kontratat. Në punë, Jupiteri nxit kreativitetin, prandaj jepni ide të reja ose filloni një projekt pasioni.
Bricjapi
Në punë mund të lindin keqkuptime, prandaj sqaroni qëllimet. Në dashuri, ndikimi i Venusit favorizon gjestet romantike në vend të deklaratave madhështore. Shëndeti është i qëndrueshëm.
Ujori
Në punë, Jupiteri sjell stabilitet dhe mbështetje nga kolegët. Shëndeti është i qëndrueshëm, por Marsi mund të nxisë ankth. Udhëtimi është më i miri për t’u lidhur me miqtë ose për të marrë pjesë në evente.
Peshqit
Prania e Hënës vë në fokus karrierën dhe imazhin publik, duke e bërë këtë një ditë për të dalë në qendër të vëmendjes ose për të marrë përgjegjësi të reja. Dielli, Mërkuri i japin energji rutinave të përditshme. Financiarisht, mund t’ju dalin disa detaje të pakëndshme./bw