Horoskopi për ditën e sotme, cfarë parashikojnë yjet, 29 tetor 2023?!

Dashi

Marrëdhëniet me të tjerët me të cilët punoni nuk do të jenë veçanërisht të forta gjatë tre javëve të ardhshme. Sharmi juaj magjik duket se nuk po funksionon aq mirë sa zakonisht. Të tjerët janë më seriozë dhe më humor. Bëni më të mirën për të kuptuar njerëzit që keni përreth.

Demi

Ju do të keni një brez me fat për tre javët e ardhshme. Do të jeni në vendin e duhur në kohën e duhur dhe për të qenë i suksesshëm, mjafton të ndiqni zemrën tuaj. Kjo nuk duhet të jetë shumë e vështirë për t’u bërë. Intuita juaj do të tregojë rrugën.

Binjaket

Për javët në vijim, do të ndiheni sikur po i bini pak më larg vendit ku dëshironi të jeni. Njerëzit e tjerë nuk po ju ndihmojnë shumë – me pak fjalë, nuk do të merrni mbështetjen që mendoni se e meritoni. Qëndroni aty ku jeni.

Gaforrja

Një koment negativ që i keni thënë dikujt ose një urë që keni djegur rreth gjashtë muaj më parë do t’ju ndjekë përsëri gjatë tre javëve të ardhshme. Instinkti juaj i parë mund të jetë për të fajësuar dikë tjetër, por në realitet, ju mund të fajësoni vetëm veten tuaj.

Luani

Sot ndodh një ndryshim kozmik që do të ketë një efekt të thellë gjatë tre javëve të ardhshme. Gjatë kësaj kohe, duhet të jeni veçanërisht të vëmendshëm për shtëpinë dhe familjen tuaj. Nëse keni stabilitet atje, do të keni stabilitet në punën tuaj.

Virgjerësha

Marrëdhëniet e mira me të tjerët dhe në përgjithësi fati i mirë do të jenë fati juaj për tre javët e ardhshme. Me pak fjalë, sot shënon fillimin e një periudhe shumë të favorshme për ju. Kapni shanset. Rreziqet e marra tani do të kenë përfitime të mëdha më vonë.

Peshorja

Sot fillon një trend që do të funksionojë për tre javët e ardhshme. Tema e këtij trendi është ndjeshmëria dhe bashkëpunimi me të tjerët. Do të zbuloni se fati juaj i përgjithshëm është shumë më i favorshëm kur jeni në favor më të mirë me ata përreth jush.

Akrepi

Fati juaj do të përmirësohet gjatë tre javëve të ardhshme. Një fazë e re në ciklin tuaj vjetor fillon sot që sinjalizon fillimin e një ngritjeje për ju. Marrëdhëniet me të tjerët me të cilët punoni do të jenë shumë më të favorshme në përgjithësi.

Shigjetari

Gjatë javëve të ardhshme, do të zbuloni se të menduarit racional nuk do t’ju ofrojë të gjithë informacionin që ju nevojitet për të ecur përpara. Është e rëndësishme që të mbështeteni në intuitën tuaj. Këtu do të gjeni përgjigjet e vërteta.

Bricjapi

Tani është koha për të vendosur objektiva të reja për veten tuaj që do të dëshironit t’i shihnit të zhvillohen gjatë vitit të ardhshëm. Gjatë javëve të ardhshme, njerëzit përreth jush do t’ju mbështesin më shumë për ju dhe nevojat tuaja. Mos ngurroni të mbështeteni te të tjerët dhe të kërkoni këshilla.

Ujori

Për javët e ardhshme, do të jetë tepër e rëndësishme për ju që të jeni të hapur dhe të vetëdijshëm për nevojat e njerëzve përreth jush. Të menduarit gjithmonë për veten do t’ju çojë në bllokime më të mëdha se zakonisht. Jeni në prag të diçkaje të madhe.

Peshqit

Nëse po kërkoni një personi të veçantë, atëherë do t’ju duhet t’i bëni gjërat pak më ndryshe. Pse të mos mendoni të vishni një ngjyrë tjetër përveç të zezës dhe të hiqni ato syze të errëta. Bëjeni qëllimin tuaj që të komunikoni me sa më shumë njerëz të rinj dhe të mos fshiheni. Dilni më shumë./bw