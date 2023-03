Horoskopi për ditën e sotme, 31 mars 2023

Dashi

Vetëm për shkak se ju mund të jeni më lart në rangje sesa dikush që sapo ka filluar në vendin tuaj të punës nuk do të thotë që ju duhet të shpërfillni idetë e tij ose të saj në asnjë mënyrë. Me shumë mundësi, ju mund të mësoni shumë nga “gjaku i ri” që sapo ka ardhur.

Demi

Përdorni arsyetimin tuaj deduktiv për të gjetur një zgjidhje për një problem që ju shqetëson për një kohë. Ju keni të gjitha të dhënat që ju nevojiten. Tani ju vetëm duhet t’i bashkoni ato në një mënyrë që të ketë kuptim. Luaj rolin e një detektivi privat.

Binjakët

Ju mund të jeni i vetmi që kupton vërtet çdo anë të çështjes. Kontributi juaj është jashtëzakonisht i vlefshëm për njerëzit me të cilët punoni. Mos u fshihni në sfond ndërkohë që i lini të tjerët të debatojnë pa nevojë. Sillni idetë tuaja.

Luani

Ju e dini se keni të drejtë për diçka, por nuk mund t’i bindni njerëzit e tjerë për këtë. Fjalët e tua nuk po dalin ashtu siç duhet. Duket se jeni i ashpër, agresiv dhe shumë kokëfortë. Përpiquni t’i trajtoni gjërat me një ton më të butë.

Virgjëresha

Përpara se t'u tregoni njerëzve të tjerë se si të vazhdojnë, sigurohuni që e dini se me kë keni të bëni. Personi me të cilin po flisni mund të jetë më me përvojë se ju dhe ai ose ajo ka të ngjarë të ofendohet nga natyra juaj arrogante. Bej kujdes.





Peshorja

Mos u zhytni në emocionet tuaja. Humori juaj mund të jetë mjaft i thartë, por mendimi juaj është i qartë. Mos lejoni që ndjenjat tuaja t’ju shpërqendrojnë nga puna e rëndësishme analitike që po bëni. Qëndroni të fokusuar dhe mund të arrini shumë.

Akrepi

Nëse jeni të lodhur duke qenë në të njëjtin pozicion të vjetër me të njëjtën pagë të vjetër, atëherë pyesni eprorët tuaj se çfarë mund të bëni për të ecur përpara. Jini të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë me qëllimet dhe dëshirat tuaja. Tregoni se jeni të gatshëm të bëni atë që duhet.

Shigjetari

Emocionet tuaja janë pikat tuaja të forta, jo pikat tuaja të dobëta, prandaj sigurohuni që të mos i shpërfillni ato – veçanërisht sot. Të tjerët mund t’ju ndihmojnë të plotësoni boshllëqet me disa gjëra që nuk i dini, por asgjë nuk mund ta zëvendësojë intuitën tuaj.

Bricjapi

Të qenit me të tjerët do t’ju japë kontributin krijues që ju nevojitet për ta bërë ditën të shkojë pa probleme. Nëse përpiqeni të bëni gjithçka vetë, planet tuaja do të dështojnë. Është e rëndësishme që të largoni idetë e të tjerëve. Një mendim i dytë dhe i tretë është thelbësor.

Ujori

Një tension i jashtëzakonshëm po krijohet në vendin tuaj të punës midis punëdhënësve dhe punonjësve. Gjithnjë e më shumë incidente kundërshtimi dhe agresioni po ndodhin përreth jush. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të qëndroni neutral gjatë kësaj kohe të vështirë.

Peshqit

Bashkohuni me dikë që i di faktet e tij ose të saj. Së bashku, ju mund të pushtoni botën. Ndoshta ju keni takuar dikë përmes punës suaj që ka një ide për një biznes të ri që ai ose ajo dëshiron të nisë, me ju si partner.