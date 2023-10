Horoskopi për ditën e sotme, 28 tetor 2023, cfarë parashikojnë yjet

Dashi

duhet te tregoni shume kujdes nga njerëzit e pavendosur. Jeni të tunduar të kapeni me njerëz që janë argëtues dhe krijues, por që nuk i kanë këmbët të vendosura fort në tokë. Sigurohuni që të shoqëroheni me njerëz që ju ndihmojnë, jo t’ju largojnë nga ekuilibri.

Demi

Realiteti i një situate të caktuar është bërë më i qartë dhe ju po i shihni gjërat me sy më praktik. Si rezultat, ju jeni në gjendje të tokëzoni veten dhe të mos lejoni që emocionet tuaja t’ju shpërqendrojnë nga puna. Produktiviteti juaj është i lartë.

Binjaket

Duket se të gjithë po e vënë punën e tyre mbi ju. Ju po merrni të gjitha punët që askush tjetër nuk dëshiron të bëjë. Mbaje kokën lart. Bëni punën tuaj me një buzëqeshje dhe mos u shqetësoni. Puna juaj tani do të çojë në gjëra më të mëdha dhe më të mira në rrugë.

Gaforrja

Në përpjekje për të ditur se çfarë do të ndodhë në të ardhmen, mund të përpiqeni dëshpërimisht të planifikoni, organizoni dhe parashikoni të gjitha kurthet. Mos harroni se ju thjesht nuk mund të llogarisni gjithçka. Ka shumë variabla të papritura në rrugë e sipër.

Luani

Kushtojini vëmendje detajeve në vend që thjesht t’i anashkaloni ato pa kujdes. Ju jeni të mirë për të parë pamjen e madhe të gjërave, por sot është jashtëzakonisht e rëndësishme që të vini re gjërat e vogla. Këto detaje do të bëjnë të gjithë ndryshimin në planin afatgjatë.

Virgjeresha

Ju jeni përballë një opozite të ashpër. Të tjerët po ju kthejnë në realitet dhe nuk ju pëlqen domosdoshmërisht shumë. Humori juaj nuk është aq i mirë, pavarësisht se sa shumë përpiqeni ta falsifikoni atë. Tregohuni i lehtë me veten. Kjo kohë e vështirë do të kalojë.

Peshorja

Gjatë javëve të fundit, ju mund të keni nxitur një ide që ju ka ardhur në mënyrë të papritur. Tani realiteti po fillon dhe ju keni filluar të shihni të gjitha arsyet pse nuk do të funksionojë ose pse duhet t’i mendoni gjërat më qartë. Mos u huto.

Akrepi

Do të jeni jashtëzakonisht produktivë. Etika juaj e punës do të jetë e fortë dhe nuk do ta keni problem të krijoni një listë dhe t’i përmbaheni asaj. Ju keni gjithçka që ju nevojitet për ta bërë këtë një ditë jashtëzakonisht të suksesshme në vendin e punës ose kudo që të ndodheni.

Shigjetari

Ju jeni tepër të ndjeshëm ndaj gjendjes së njerëzve të tjerë. Nëse njerëzit janë nervozë rreth jush, atëherë do të ndani të njëjtën ndjenjë. Bëni çmos që të mos bini në këtë kurth. Mbani një ndarje mendore midis vetes dhe të tjerëve.

Bricjapi

Emocionet tuaja janë të qëndrueshme dhe të bazuara, por në të njëjtën kohë, ju jeni në gjendje të ëndërroni dhe të fantazoni. Ky kombinim i energjisë po ju ndihmon të përdorni më të mirën e të dy botëve duke lënë në shpirtin tuaj krijues dhe imagjinativ, duke qëndruar gjithashtu praktik.

Ujori

Oferta e dikujt është e mirë vetëm nëse ai ose ajo është me të vërtetë në gjendje ta ndjekë atë. Jeni të gatshëm të besoni dikë sepse dëshironi të besoni, por kjo nuk është mjaftueshëm e mirë. Në vend të kësaj, keni nevojë për prova konkrete që ky person do t’i kalojë.

Peshqit

Situatat më në fund po kthehen në favorin tuaj. Njerëzit po i shohin gjërat me sytë tuaj dhe kjo po ndihmon për të krijuar një mirëkuptim shumë më të madh mes jush dhe njerëzve me të cilët punoni. Vetëm ji vetvetja dhe shpërblimet do të vijnë./bw