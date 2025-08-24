Horoskopi për ditën e sotme, 24 gusht 2025, cfarë parashikojnë yjet
Dashi
Ju dëshironi dhe prisni që dikush t’ju kontaktojë. Ju prisni dëshpërimisht pranë telefonit ose kompjuterit duke pritur lajmin që dëshironi të dëgjoni. Mos e humbni ditën në këtë mënyrë. Ose kontaktoni vetë këtë person ose lëreni të shkojë.
Demi
Ngjarjet e ditës do jenë shumë zhgënjyese për ju, por kjo nuk do të thotë se duhet të mërziteni apo të zemëroheni. Mos harroni se megjithëse mund të mos jeni në gjendje të ndryshoni një situatë, të paktën mund të ndryshoni reagimin tuaj ndaj situatës.
Binjaket
Merrni frymë lirshëm dhe lehtë. Mundohuni të mos lejoni që ngarkesat e rënda t’ju lodhin. Mund të ketë një tendencë që ju të mendoni për të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq. Vetëm të menduarit për këto gracka do të bëjë që ato të shfaqen. Mendoni pozitivisht.
Gaforrja
Mënyra juaj ëndërrimtare dhe origjinale për t’u marrë me gjërat është në konflikt të ashpër me dikë që ka një qasje shumë mendore. Dy pikëpamjet tuaja përplasen në mënyrë drastike. Ju nuk keni nevojë të gjeni kompromis në këtë moment. Thjesht kuptoni argumentin e kundërt.
Luani
Do të jetë e vështirë të bisedoni me njerëzit e tjerë, por tani është shumë e nevojshme. Fërkimi do të rezultojë, por çështjet me të cilat po trajtoni nuk mund të mbahen më brenda. Ju duhet t’i nxirrni ato në tryezë në mënyrë që të ketë përparim.
Virgjeresha
Kjo do të jetë një ditë e ngarkuar për ju, por kjo është pozitive. Ju do të përdorni energjinë që ju është dhënë për të arritur një punë të madhe – në shumë fusha të ndryshme. Aspekti sentimental parashikohet në formë.
Peshorja
Mendja juaj do ta ketë të vështirë të përballet me energjinë e papritur që ju del përpara. Qëndroni në këmbë dhe jini të hapur ndaj mundësive të ndryshme. Ky fleksibilitet do të jetë çelësi për të qëndruar i arsyeshëm gjatë ngjarjeve të papritura që shfaqen gjatë ditës tuaj.
Akrepi
Pajisjet elektronike të sapoblera mund t’ju shqetësojnë. Durimi do të jetë një virtyt kyç kur merreni me problemet e kompjuterit, dështimet e kamerës dhe prishjet e automjeteve. Mundohuni të buzëqeshni gjatë gjithë kësaj. Nëse nuk e bëni këtë, dita juaj do të jetë më e keqe se sa duhet.
Shigjetari
Informacioni që merrni mund të mos jetë shumë emocionues. Mos u ndalni aty. Merri komentet me pak kripe. Vërejtja e papërshtatshme e dikujt nuk është diçka për të cilën duhet të humbni gjumin. Ky person nuk e di se për çfarë po flet.
Bricjapi
Përhapeni mesazhin tuaj larg e gjerë. Ke diçka për të thënë, ndaj thuaje. Vetëm sigurohuni që jeni të gatshëm të pranoni pasojat që ju vijnë për shkak të saj. Reagimet e njerëzve nuk do të jenë ato që prisni. Jini të durueshëm. Jepuni atyre kohë për të përpunuar.
Ujori
Mendja juaj do të jetë në aktivitet. Do të ketë aq shumë informacione që do t’ju vijnë saqë do të jetë pothuajse e pamundur të merrni ndonjë vendim. Shkoni me instinktin tuaj të parë dhe mos e humbisni pjesën tjetër të ditës duke hamendësuar veten.
Peshqit
Ju mund të ndiheni sikur të gjithë janë bërë pak të çuditshëm sot. Konfigurimi qiellor po i bashkon njerëzit me dëshirën për të marrë pjesë në rituale dhe ceremoni. Organizoni prioritetet tuaja përpara se të merrndi vendime të rëndësishme ne aspektin sentimental./bw