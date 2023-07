Horoskopi për ditën e sotme, 3 dhjetor 2017

DASHI21. mars – 20. prill

Nuk do jeni aspak ne humor sot dhe here pas here do debatoni me atë qe keni ne krah. Mos ia hidhni për çdo gjë fajin atij sepse edhe durimi i tij e ka një kufi. Beqaret do kenë mundësi veçse për aventura kalimtare, asgjë me tepër sesa aq. Ne planin financiar gjerat do shkojnë me mire se disa dite me pare dhe mund te kryeni pa frike ndonjë shpenzim me tepër.

DEMI21. prill – 21. maj

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Dite e ndërlikuar dhe problematike kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do bini aspak dakord me atë qe keni ne krah dhe situata do ndërlikohet mjaft. Beqaret do jene tërheqës dhe joshës ne te njëjtën kohe, prandaj do kenë edhe fat ne dashuri. Financat duan me tepër vëmendje. Me pak kujdes dhe maturi situata mund te stabilizohet.

BINJAKET22. maj – 21. qershor

Pasioni do jete i zjarrte gjate kësaj dite për ata qe janë ne një lidhje. Do kaloni momente te mrekullueshme me atë qe keni ne krah dhe do dëshironi qe te mos largoheni prej tij për asnjë çast. Beqaret do jene te turpshëm dhe nuk do përfitojnë nga mundësitë qe do iu jepen. Ne planin financiar duhet te bëni kujdes. Po e tepruat me shpenzimet do keni vështirësi me vone.

GAFORRJA22. qershor – 22. korrik

Dite e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë nuk do shkoje ashtu si e kishit menduar dhe nuk do ndiheni aspak te qete. Edhe beqaret do jene te shpërqendruar dhe nuk do e gjejnë personin e tyre ideal. Sektori i financave do jete i mbrojtur. Shpenzoni kryesisht për gjerat me te nevojshme, jo për gjera qejfi.

LUANI23. korrik – 22. gusht

Marrëdhënia me partnerin do ece ne rrugën e duhur gjate kësaj dite. Do i tregoni partnerit edhe një sekret qe ka lidhje me jetën tuaj familjare dhe kjo do iu lidhe akoma me shume. Beqaret do kenë mundësi te shumta për takime, por nuk do ndihen gati për te ndërmarrë hapa te tille. Ne planin financiar do e dini mire sa te shpenzoni ne mënyrë qe te mos e tronditni buxhetin.

VIRGJERESHA23. gusht – 23. shtator

Surprizat do jene te shumta ne jetën tuaj sentimentale gjate kësaj dite dhe emocionet do jene te njëpasnjëshme gjithashtu. Shfrytëzojeni ditën deri ne sekondën e fundit. Beqaret do vazhdojnë te ëndërrojnë ende për princin e kaltër, por serish nuk do e gjejnë atë. Te ardhurat do vijnë duke u pakësuar. Kujdes nëse situata vazhdon njësoj do keni vështirësi te mëdha.

PESHORJA24. shtator – 23. tetor

Do bëni çmos gjate kësaj dite qe ta përmirësoni jetën tuaj sentimentale dhe me pak mund do ia dilni mbanë. Mos kërkoni menjëherë qe marrëdhënia te kthehet si dikur, por hidhini hapat një e nga një. Beqaret do fillojnë aventura te këndshme dhe emocionuese. Ne planin financiar duhet te mos nxitoheni për asgjë sepse gabimi me i vogël do sjelle probleme te mëdha.

AKREPI24. tetor – 22. nëntor

Do dashuroheni ne mënyrë te çmendur sot, por e rëndësishme është qe ju te dy te ndiheni sa me mire te jete e mundur. Mos dëgjoni aspak opinionet e te tjerëve, por bëni atë qe mendoni. Jeta sentimentale e çifteve mund te marre një kthese te re. Ne planin financiar duhet te vazhdoni te tregoheni te matur nëse nuk doni te përballeni me probleme.

SHIGJETARI23. nëntor – 21. dhjetor

Te dy me partnerin do mundoheni ta ndryshoni rutinën e jetës suaj ne çift gjate kësaj dite. Nëse flisni hapur dhe diskutoni për gjithçka do e arrini gjithçka me shpejt. Beqaret nuk do kenë kohe për t’ia kushtuar dashurisë dhe do mbeten serish te vetmuar. Financat nuk do jene te mira, kështu qe mendohuni mire para se te kryeni ndonjë investim te madh.

BRICJAPI22. dhjetor – 20. janar

Dite e vështirë kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do debatoni për gjithçka me partnerin dhe nuk do toleroni aspak . Po vazhduat ne këtë rruge shume shpejt do i jepni fund lidhjes qe keni krijuar. Beqaret do kenë takime, por nuk duhet t’iu besojnë te gjithë personave qe do i joshin. Financat do jene me te stabilizuara se kohet e fundit.

UJORI21. janar – 19. shkurt

Ujori Dite e kontrastuar dhe mjaft problematike kjo për ata qe janë ne një lidhje. Do ndikoheni shume nga ato qe do iu thonë te tjerët pa menduar se ata mund t’iu kenë inat dhe duan t’iu futin ne grindje. Beqaret do jene shume te qarte për atë qe duan te bëjnë dhe do arrijnë ta joshin personin e duhur. Financat me ne fund do stabilizohen dhe ju do jeni me te qete.

PESHQIT20. shkurt – 20. mars

Me ne fund do e përmirësoni situatën tuaj ne çift sot dhe do e shihni me optimizëm te ardhmen se bashku. Ata qe e kane partnerin te shenjës se bricjapit do marrin edhe një surprize te këndshme. Beqaret do fener mundësi për takime, por nuk do preferojnë te dalin. Financat do jene te kënaqshme dhe nuk di keni as problemin me te vogël ne këtë sektor.