Horoskopi mujor nga Paolo Fox/ Pas datës 16 maj gjërat do marrin rrjedhë tjetër për të gjitha shenjat

Zbuloni se si do të jetë parashikimi i yjeve për muajin maj nga astrologu i famshëm Paolo Fox:

Dashi

Ky muaj është i rëndësishëm për punën, i fundit me Jupiterin në shenjën tuaj, por mos u shqetësoni, ajo që keni bërë deri tani do të jetë e mjaftueshme për t’ju mbajtur për një kohë të gjatë. Nuk pritet ndonjë lajm nga ky muaj, por thjesht vazhdimin e disa projekteve që tashmë kanë nisur në fillim të vitit apo në fund të vitit të kaluar. Për të lidhur marrëveshje të caktuara, megjithatë, do të jetë e nevojshme të konsultoheni me një person që ka rëndësi, dikush do të duhet të merret me çështje ligjore ose burokratike.

Rekomandohet pak durim në ditët më nervoze, që do ndodhin pas datës 10, por nuk ka probleme për ruajtjen e situatave më të rëndësishme të punës. Marsi në një aspekt interesant nga data 20 do ju lejojë të veproni sipas ndërgjegjes tuaj dhe të bëni zgjedhje të rëndësishme pa asnjë lloj.

Demi

Nga ky muaj hapet një skenar ngushëllues për shenjën tuaj të horoskopit, mund të thuhet se në bazë të përvojave të fituara në të kaluarën, do të jetë e mundur të merrni një rezultat gjithmonë bazuar në aftësitë tuaja reale. Kjo është arsyeja pse ne duhet të nënshkruajmë marrëveshje afatgjata, të vëzhgojmë nëse ka mundësi për t’u kapur: horoskopi duhet përdorur në fazat më të mira, ky muaj maj sinjalizon një aftësi të mirë për veprim. Jupiteri në fakt fillon një tranzit të bukur tuaj. Nga data 16 rruga juaj do të jetë e veçantë, pasi do të takojë Uranin, planetin e ndryshimeve të papritura, ndaj ka të ngjarë që disa përvoja pune t’ju vënë në plan të parë, që të ketë një transformim pozitiv në fund për sa i përket interesave, orareve ose detyrave tuaja.

Maji është një muaj që favorizon takimet dhe më shumë vullnet për të bërë takime. Përveshni mëngët dhe mos e humbisni rastin të përjetoni emocione të veçanta. Fillon një fazë e rëndësishme për të gjithë ata që duan të martohen, të jetojnë së bashku, ose thjesht të mendojnë për një projekt jete së bashku.

Binjakët

Maji është muaji në të cilin dielli hyn në shenjën tuaj të zodiakut, një ngjarje që do të ndodhë duke filluar nga data 21. Një periudhë që rekomandon një përshtatje të caktuar ndaj ngjarjeve, ndryshimeve dhe transformimeve do të jetë e rëndësishme, do të duhet të mësoheni, ndaj, mund të them se këto javë do të japin konfirmime, do të ketë ditë të dobishme për të folur konkretisht për punën apo për të bërë propozime. Jo gjithmonë do të ketë entuziazëm nga ana juaj. Gjërat që ndërmerrni në këtë periudhë, nuk ju ofrojnë siguri dhe ju detyrojnë të keni më shumë dyshime sesa siguri, disa lajme të tjera vijnë nga e shtuna e datës 20, kur Marsi nis me një tranzit të rëndësishëm. Kjo është arsyeja pse ka të ngjarë që në fund të muajit të ketë burimet më të mira për t’u shfrytëzuar. Nga ana financiare është normale që ka ende probleme të hapura, ata që kanë marrë një hipotekë apo angazhime afatgjata duhet të bëjnë llogaritë. Çiftet që duan të martohen ose të jetojnë së bashku, do të duhet të përballen me një vonesë ose me një situatë ekonomike ende të çalë, do të jetë e rëndësishme që dashuria të ndihmojë për të kapërcyer çdo lloj diskutimi që mund të shqetësojë problemet ekonomike të çiftit dhe më gjerë.



Gaforrja

Rreth një vit më parë pati një ndalesë ose një moment hezitimi të madh, ndoshta vetëm frikë se projektet e reja nuk do të merrnin hov. Që tani e tutje do pësoni ngritje. Ndaj kërkoj që në dy javët e para të majit të vazhdoni me projekte të reja, Jupiteri kthehet i favorshëm nga data 16. Mërkuri është në aspekt të mirë, Venusi i dobishëm për të gjithë muajin në shenjë. Kushdo që ka nisur një eksperiment pune, një start-up, mund të vijë në kontakt me personin e duhur, një klient të rëndësishëm. Zhvillimi i strategjive të reja, për t’u zbatuar në funksion të verës nuk do të jetë aq i vështirë. Për ata që studiojnë kjo është një periudhë e dobishme dhe do të jetë akoma më shumë, për të gjithë ata që duan të diplomohen brenda shtatorit. Mund të jetoni bashkë, të zyrtarizosh një histori, edhe të kesh një fëmije, nëse është e mundur. Do keni nevojë për përkëdhelje, dashuri, pasion, për arsye të ndryshme. Është e vërtetë që do të jeni shumë të zënë me punë, por sugjerohet të shikoni përreth, të bëni miq, një vështrim bashkëpunëtor mund të ndodhë këto ditë. Afërdita në shenjë, favorizon takime të veçanta edhe në 9 ditët e fundit të muajit.



Luani

Kushdo që është i lodhur duke punuar për një grup, do të ndryshojë mendje. Ka gjasa që pas datës 16 të rikthehet njëfarë intolerance. Në çdo rast nuk do të mungojë dëshira për të luftuar, për të kapërcyer bezdisjet e vogla. Tranziti i ri i Jupiterit nga data 16, ju fton të shmangni çdo lloj tensioni, çështje ligjore, komplikim që mund të bëhet i vështirë për t’u menaxhuar në muajt në vijim. Kushdo që kryen një aktivitet publik, do të ndihet në qendër të sulmeve. Presioni i planetëve është aq i fortë sa në momente të caktuara, do të vijë dëshira për të ndryshuar gjithçka, për të dalë kundër një shefi. Për shumë prej jush, ky do të jetë një muaj vendimesh drastike, ku çështja vendimtare është çështja ekonomike, vëmendja ndaj investimeve. Në dashuri, mund të bëni dikë të dashurohet me ju, pa i dhënë kënaqësi. Me pak fjalë, ka pak kaos, nuk do të jetë rastësi nëse disa çifte vonojnë një vendim për zyrtarizmin e një lidhjeje, një bashkëjetesë apo martesë, duhet duruar.



Virgjëresha

Jeni përballë Saturnit, kështu që jo gjithçka do të shkojë mirë ose se lodhja do të zhduket papritur, por Jupiteri vjen në shpëtimin tuaj! Një tranzit i bukur, që nga 16 maji ndriçon mendjen dhe arrin t’ju japë direktiva të mira. Në këtë pikë të vitit të gjithë ata që janë të pavendosur nëse do të vazhdojnë apo jo një projekt, të punojnë për një kompani, do të dinë se çfarë të bëjnë. Në rast të rinovimit të kontratës nuk mund të kërkosh shumë më tepër, por e rëndësishme është që deri në korrik të mos mbeteni pa asgjë, kushte dhe mundësi të mira, sidomos për të vetëpunësuarit. Është momenti i duhur për t’u rikthyer në lojë, Jupiteri do të ndihmojë shumë në pjesën e dytë të muajit në profesion, duke nxjerrë në pah imazhin tuaj profesional, prandaj nuk përjashtohen angazhimet e papritura që kërkojnë kthjelltësi dhe aftësinë për të vepruar. Takimet që lindin nga data 7, janë intriguese dhe Jupiteri i favorshëm nxjerr në pah mundësinë e zbulimit të pasionit. Çiftet që kanë baza të forta, pavarësisht se janë grindur ashpër, mund të buzëqeshin sërish. Të tjerët nuk do të kthehen prapa, por do të llogarisin në mundësi të reja tani.

Peshorja

Ndryshimi i madh lidhet me pozicionin e ri të Jupiterit i cili që nga 16 maji nuk është më përballë. Duhen filluar negociatat, marrëveshjet dhe kontaktet në pjesën e dytë të muajit sepse do të jetë më e favorshme se e para. Fatmirësisht nga mesi i muajit nuk mungojnë lajmet dhe që tani e tutje shumë rrugë do të jenë të hapura. Midis qershorit dhe shtatorit do të krijoni diçka të re, mund të vini në kontakt me një kompani tjetër nëse ajo për të cilën punoni nuk ju dëgjon ose nuk ju jep një shans. Pikërisht në këtë periudhë do të filloni të flisni për transferimet dhe ato ndryshime që dëshironi. Pjesa e fundit e muajit shpall lajme, vendimet për çështje ligjore apo administrative, janë më të lehta për t’u marrë. Në dashuri ju duhet pak durim, duket se diçka nuk ka shkuar siç duhet muajt e fundit. Kushdo që ka përjetuar një ndarje edhe nëse ka gjetur menjëherë një pasion të ri, nuk është më i sigurt për asgjë. Çiftet që e duan njëri-tjetrin nuk kanë probleme në marrëdhënie, por janë përballur me shumë komplikacione, puna e njërit prej të dyve është ndalur ose ka krijuar vështirësi në muajt e fundit dhe duhet të ngrenë kokën për shkak të shpenzimeve edhe për shtëpinë.

Akrepi

Shpesh në jetën tuaj kaloni periudha padurimi. Kjo ndodh sepse ju qëndroni të heshtur për një kohë të gjatë dhe më pas kur flisni, e teproni dhe bëni gabime. Për të jetuar në heshtje dhe për të shmangur komplikimet keni mbajtur pak hidhërim brenda. Ata që nisën një projekt në fillim të vitit ose u përballën me një transferim, një ndryshim, tashmë janë gati të ndryshojnë sërish, por ka një rebelim të fortë. Maji, në krahasim me prillin, zbut tonin, ju lejon të reflektoni më mirë për atë që duhet të bëni. Por problemet e hapura mbeten paratë. Kushdo që dëshiron të ndryshojë punën, do ta realizojë. Akrepi rimëkëmbet dalëngadalë në dashuri dhe pas një zhgënjimi sentimental, nuk beson më. Tani duhet të bëni një hap të vogël përpara. Saturni në trinë, aspekti i mirë, ju lejon gjithashtu të rishikoni një histori ose të gjeni menjëherë një emocion tjetër. Është një periudhë që jep guxim të jashtëzakonshëm.

Shigjetari

Saturni përballë nuk ofron mundësi të mëdha për të fituar më shumë dhe ju duhet të kënaqeni me atë që keni. Ata që kanë blerë një shtëpi ose po e rinovojnë mund të zemërohen për një ngecje, më shumë për çështje burokracie. Që nga fundi i shkurtit disa referenca kanë ndryshuar dhe ju duhet të gjeni sërish stabilitet. Fatmirësisht nuk mungon krijimtaria, dëshira për të dalë, këshillohet shmangia e hezitimeve, ndërsa nxënësit duhet të përgatiten mirë. Çiftet që u martuan ose patën një fëmijë që nga viti i kaluar mund të gëzojnë ende përfitimin e Jupiterit deri në mes të muajit. Atëherë do të kemi yje më të qetë. Kjo do të thotë që ata që e duan njëri-tjetrin do të vazhdojnë, por ata që nuk ndihen mirë në një marrëdhënie mund të përjetojnë disa hezitime.

Bricjapi

Do të jetë e nevojshme të mbani pikën e angazhimeve tashmë në vend, të mos ndryshoni drejtim për shkak të impulsivitetit ose jetës së qetë. Është ende e vështirë të kalosh mirë me partnerët, bashkëpunëtorët, por ju mund të impononi këndvështrimin tuaj dhe të shkoni në rrugën tuaj pa hezitim. Të rinjtë e shenjës do të fillojnë të ndjekin një rrugë suksesi dhe ata që duhet të angazhohen për të kaluar një provim deri në verë, kanë shanse të shkëlqyera për t’ia dalë. Mos e humbisni mundësinë për të hyrë në rrugën e duhur, ka një nxitje të madhe shtesë në maj. Afërdita në kundërshtim nga data 7 krijon distanca në dashuri, ndoshta sepse ka shumë angazhime. Jupiteri bëhet mik dhe kompenson situatën. Pra, nëse një dashuri është e rëndësishme, ajo nuk duhet të hidhet tutje. Nëse, nga ana tjetër, është një histori që ka mbaruar, atëherë është më mirë të mos mendoni më për të, sepse tranziti i ri i favorshëm i planetëve do të mund të sjellë një ngjarje ose një takim të ri. Ata që duan të martohen do të presin periudhën nga qershori e në vazhdim.

Ujori

Ujori urren të jetë i mërzitur, por kjo është ajo që po ndodh. Është përsëritja e disa situatave që ju lodh. Jupiteri do të fillojë një tranzit nervor nga data 16, mund të përfundojë duke vënë në dyshim marrëdhëniet që tashmë ju kanë mërzitur. Tani e tutje dëshira më e rëndësishme do të jetë të shpëtoni nga të gjitha situatat e panevojshme. Diçka do të ndryshojë këtë pranverë të vonë, edhe qëndrimi juaj ndaj një pune apo ndaj disa njerëzve. Marrëdhëniet që nuk kanë më arsye për të ekzistuar, nga pjesa e dytë e majit, mund të pësojnë një pengesë të parë. Nga qershori Venusi do të nisë një tranzit kritik që do të zgjasë deri në fillim të tetorit. Kjo nuk do të thotë se të gjitha historitë do të kalojnë në krizë, por që sipas të gjitha gjasave, marrëdhëniet me kohë të pjesshme dhe situatat që ndodhin rastësisht do të jenë më të vështira për t’u menaxhuar. Është e kotë të fshehësh se kjo periudhë nuk rrit pasionin, por do të jetë e dobishme për të përcaktuar se çfarë funksionon dhe çfarë nuk shkon mirë në një marrëdhënie. Nëse për shumë vite keni qenë viktimë e një marrëdhënieje të paqartë ose jokreative, dëshira për t’u rebeluar do të jetë shumë e lartë.

Peshqit

Yjet e majit janë në anën tuaj, suksesit tuaj i shtohet një pjesë shtesë, tranziti i mirë i Jupiterit i cili duke filluar nga data 16 maj ndikon në qiellin tuaj në mënyrë intriguese dhe më në fund mund të merrni frymë. Do të fillojë ai moment rikuperimi i cili do të zgjasë më shumë se një vit. Ngadalë, në mënyrë progresive do të jeni në gjendje të harroni të kaluarën e trishtuar. Ka një shans më të mirë për sukses falë një këshille nga një mik ose një person që ju respekton, një mundësi do të vijë në mes të muajit. Kreativiteti do të jetë forca juaj! Ju keni mundësinë të përfundoni iniciativat e ndërmarra në të kaluarën dhe të merrni pëlqimin e atyre që kanë rëndësi. Nëse ka ndonjë pakënaqësi, thjesht duhet të keni guximin për ta përballuar atë. Edhe “falë” një argumenti ju mund të ndryshoni grupin ose rolin. Në dashuri vështirë se jeni të kënaqur. Për ata që duan të pajtohen me partnerin e tyre, në këtë muaj duhet të kërkoni vetëm qetësi dhe ekuilibër, të mos humbni kohë në diskutime të kota dhe të kërkoni nevojat tuaja.