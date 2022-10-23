Horoskopi javor, parashikimet shenjë për shenjë nga 24 deri më 30 tetor 2022
Horoskopi i Dashit
Katër yje për Dashin. Qielli ju buzëqesh, pas një periudhe kritike dhe shumë polemikave në dashuri. Tani gjërat janë më mirë, përpiquni të angazhoheni dhe lëreni veten të hidhet pas pasionit të ri.
Në punë, kohët e fundit ju është dashur të përballeni me çështje të pazgjidhura ekonomike, por tani duhet të filloni përsëri: duhet të rimbushni bateritë, të ecni përpara dhe të ndiqni qëllimet tuaja!
Horoskopi i Paolo Fox Demi
Tre yje për Demin. Jeni lodhur duke ndjekur njerëzit dhe tani mund ta mbyllni vërtet një histori. Disa ditë do të jenë të trazuara, si e mërkura, ndaj përpiquni të qëndroni të qetë në dashuri.
Në punë ka pak tension në ajër, më mirë të mos e teproni. Do të duhet të përballeni me probleme ekonomike!
Horoskopi i Binjakëve
Tre yje për Binjakët. Afërdita ka qenë në anën tuaj kohët e fundit, tani po dashuroni dikë. Por dyshimet janë afër dhe e kaluara kthehet për të ndërhyrë në jetën tuaj: përpiquni të jeni të kujdesshëm dhe t’i kushtoni vëmendje asaj që thoni, veçanërisht të premten.
Në punë nuk jeni shumë të duruar, por diçka po ecën në drejtimin e duhur. Java nuk është e veçantë, dëshironi të përjetoni emocione të mëdha, por nuk është ende koha!
Horoskopi i Gaforres
Pesë yje për shenjën e Gaforres. Afërdita është në anën tuaj, lëreni veten të hidheni në takime dhe pasione të reja. Beqarët do të mund të përjetojnë emocione të bukura dhe dita më e mirë është e mërkura.
Në punë ndryshimet nuk janë gjithmonë të lehta për t’u pranuar, por tashmë do të keni mundësi të përballeni me një kënaqësi të madhe. Me pak fjalë, nuk mund të kërkoni asgjë më të mirë!
Horoskopi i Luanit
Tre yje për Luanin. Në dashuri jeni paksa kontrovers, sidomos mes të hënës dhe të mërkurës. Mundohuni të qëndroni të qetë, edhe nëse doni të harroni të kaluarën: pranë jush, ndoshta, keni një person që nuk ju kënaq dhe dëshironi të ndani gjërat.
Në punë, periudha është paksa stresuese, plot ndryshime. Mundohuni të shëroni trupin, të dëgjoni veten dhe të mos bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë: ju nuk jeni robot!
Horoskopi i Virgjëreshës
Pesë yje për shenjën e Virgjëreshës. Favorizohen takime të reja, ndaj mos u mbyllni në shtëpi, duhet të besoni tek vetja. Afërdita është në anën tuaj, mund të bëni miq të rinj, por duhet ta lini veten pa frikë të hidhet drejt të resë.
Në punë, yjet janë me ju dhe e hëna është një ditë e shkëlqyer për takime. Mundohuni të jeni të zënë duke u bërë gati për vitin e ardhshëm!
Horoskopi i Peshores
Katër yje për shenjën e Peshores. Afërdita nuk është më në anën tuaj, por javët e fundit po përjetoni emocione të bukura. Megjithatë, të dielën, Hëna do të jetë në shenjën tuaj dhe takimet janë të favorizuara: duhet ta lini veten të shkoni te pasioni pa frikë.
Në punë, Jupiteri së shpejti nuk do të jetë më në kah të kundërt dhe kjo është një pikë në favorin tuaj: filloni të mendoni se çfarë të bëni në të ardhmen!
Horoskopi i Akrepit
Pesë yje për shenjën e Akrepit. Afërdita do të jetë në shenjën tuaj nga e marta, kështu që mund të merrni frymë të lehtësuar. Lëreni veten të shkoni në ndjenja të reja dashurie, bëni takime të reja: por mos kini frikë ta çoni veten drejt një shtegu të ri.
Në punë, ditët mes të hënës dhe të mërkurës janë më të mirat: deri në fund të muajit planetët do të kalojnë në shenjën tuaj, ndaj vazhdoni kështu!
Horoskopi i Shigjetarit
Tre yje për shenjën e Shigjetarit. Dashuria është pak e vështirë për t’u shmangur ndërkohë që ju keni nevojë për liri. Afërdita do të jetë në anën tuaj pas disa javësh, kështu që mund ta prisni të ardhmen me optimizëm.
Në punë dëshironi të ndryshoni pak, të realizoni projekte të reja. Por konfirmimet nuk mbërrijnë dhe ju po humbisni durimin!
Horoskopi i Bricjapi
t Katër yje për të lindurit në shenjën e Bricjapit. Në dashuri qetësia më në fund kthehet dhe nëse ju pëlqen një person mund ta lini veten të sulet pas një ndjenje të re, veçanërisht të martën ose të mërkurën, kur do të jeni shumë energjikë. Lëshohuni, veçanërisht me një person të lindur nën shenjën e Akrepit.
Në punë jeni pak të lodhur, keni shumë përgjegjësi, por bëni më shumë kujdes të martën dhe të mërkurën!
Parashikimet për Ujorin
Tre yje për Ujorin. Në dashuri keni disa dyshime dhe do të humbisni durimin. Vëzhgoni për periudhën rreth të mërkurës: shqetësimet nuk do të mungojnë, ndaj më mirë bëni kujdes.
Në punë tensionet janë aty e madje të mërkurën do të jeni shumë nervozë. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të mos thoni fjalë për njerëzit që mund të ofendohen dhe nuk ju kuptojnë!
Horoskopi i Peshqve
Pesë yje për të lindurit në shenjën e Peshqve. Afërdita është më në fund në anën tuaj duke filluar nga e diela, kështu që lëreni veten të dashuroheni. Kriza është një kujtim i largët.
Në punë, gjithçka ka ndryshuar: lajmi i mirë është gati të mbërrijë, ndoshta do t’ju duhet të filloni edhe një projekt të rëndësishëm në funksion të së ardhmes!