HOROSKOPI/ Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë ditën e sotme

DASHI

I dashur Dash, mos lejoni që në çift të hyjnë persona të tretë të pakëndshëm që mund ta përkeqësojnë situatën. Nëse marrëdhënia nuk shkon mirë, ndoshta kjo ndodh sepse mungon qetësia dhe ndoshta ka prioritete të tjera. Jini të durueshëm dhe përpiquni të jeni të qartë.

DEMI

I dashur Dem, përpiquni të eksploroni emocionet tuaja gjatë orëve në vijim. Ka shumë kohë të humbur për të kompensuar pasi kanë marrë përsipër angazhime dhe mendime të tjera: puna dhe çështjet ekonomike në radhë të parë.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, lajme të mira në dashuri: kohët e fundit ka pasur një problem të cilin, për fat të mirë, keni arritur ta zgjidhni. Gjërat janë shumë më mirë tani. Diskutime të ndryshëm në lidhje me punën ku situata është e vështirë. Vendimet duhet të merren në bazë të meritave. Jupiteri në opozitë e bën gjithçka më të ndërlikuar, duke shkaktuar agjitacion dhe keqardhje që absolutisht duhet të zbutet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

GAFORRJA

Të dashur Gaforre, shumë prej jush do të jeni nervozë gjatë orëve në vijim.. Disa marrëdhënie janë në krizë dhe fatkeqësisht në shkurt do të jetë e vështirë të rikuperoheni, veçanërisht nëse keni dikë që dëshiron gjëra për të cilat nuk jeni të bindur…

LUANI

I dashur Luan, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 6 shkurt 2023), dita në vazhdim do të jetë një ditë në të cilën mund të bëni shumë. Vlerësoni çdo propozim për të bërë më shumë, jini më pak të përqendruar te vetja dhe dini të gjitha dhe dëgjoni të tjerët. Dashuria është e favorshme, sidomos historitë e lindura në dy muajt e fundit janë të mira.

VIRGJIRESHA

Të dashur Virgjëresha, në dashuri merrini gjërat ngadalë, nga ana tjetër nuk jeni njerëz që dashuroheni menjëherë, nëse nuk ndjeni një tërheqje të madhe fizike. Javët e ardhshme janë planifikuar disa projekte. Afërdita dhe Saturni në aspektin e favorshëm do t’ju ndihmojnë të bëni paqe në dashuri.

PESHORJA

Të dashur Peshore, gjatë orëve të ardhshme jini të qetë dhe mos lejoni që të bllokoheni nga ndonjë keqkuptim dhe tension. E nesërmja nuk do jetë dita ideale për pajtime dashurie. Kini kujdes, ankthi mund të mbizotërojë mbi vullnetin. Merrni jetën me filozofi edhe nëse përjetoni emocione negative.

AKREPI

I dashur Akrep, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 6 shkurt 2023), gjatë ditëve në vijim do të jeni në gjendje ta menaxhoni zemërimin më mirë se në të kaluarën. Do të keni më shumë dëshirë për të bërë, edhe nëse nga pikëpamja ekonomike nuk do të ndiheni aspak të qetë, ndoshta për shkak të shpenzimeve të shumta të bëra në të shkuarën e afërt… Duhet të jeni të durueshëm dhe të mos lejoni që faza negative të bllokoni përfundimisht projektet tuaja.

SHIGJETARI

I dashur Shigjetar, duhet të lini mënjanë të gjitha llojet e paragjykimeve dhe frikës, në dashuri nuk ka garanci. Zgjeroni rrethin tuaj dhe takoni njerëz të rinj, ndoshta do të gjeni atë që keni kërkuar prej kohësh… Ata që nga ana tjetër tashmë kultivojnë një ndjenjë, mund të demonstrojnë aftësinë e tyre për të dashuruar.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, gjatë këtyre orëve Afërdita është në shenjën tuaj dhe ju sjell më shumë energji. Edhe nëse jeni në një marrëdhënie të mrekullueshme, mund të ketë pasur disa goditje në udhëtimin tuaj. Mos na jepni shumë peshë dhe mos lejoni që të tërhiqeni në situata të mundshme konfliktuale.

UJORI

I dashur Ujor, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e hënë 6 shkurt 2023), udhëtimet, marrëdhëniet dhe miqësitë do të favorizohen gjatë orëve në vijim. Nga natyra ju gjithashtu duhet të tërhiqeni herë pas here dhe të reflektoni për jetën tuaj. Një fazë fitimprurëse për takime dhe një ditë e rëndësishme për ndjenjat. Guxim!

PESHQIT

Të dashur Peshq, nuk keni shumë burime ekonomike por ka ardhur koha për të vepruar. Në realitet, edhe ju jeni pak të lodhur nga ajo që ka ndodhur në të kaluarën e afërt. Duhet të jeni të vetëdijshëm se në ndërmarrjen e projekteve mund të përplaseni, por kjo nuk duhet t’ju ndalojë