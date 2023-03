HOROSKOPI/ “Do të përjetoni disa ditë shumë...”, zbuloni surprizat e yjeve për ju

Dashi

Duhet të jeni i sigurt tensioni i ditëve të fundit së shpejti do të lehtësohet shumë. Ditët e 1 dhe 2 e Prillit mund të jenë ende pak të rënda. Shmangni ngushëllimin duke ngrënë shumë dhe keq!

Demi

Të hënën Saturni dhe Marsi së shpejti do të jenë në një aspekt negativ. Duhet të mbani nervat tuaja të qëndrueshme dhe të mendoni pozitivisht. Jeni gati të bëni ndryshime dhe madje të ndërprisni disa lidhje, si në dashuri ashtu edhe në miqësi.

Binjakët

Hëna në shenjën tuaj sjell një dëshirë të madhe për të qenë në qendër të vëmendjes. Gjatë orëve të ardhshme do të filloni të ndiheni më të vendosur falë Saturnit dhe Marsit pozitiv dhe ky është vërtet një lajm i mirë për ju.

Gaforrja

Ju do të përjetoni disa ditë shumë romantike, shijoni ato. Hëna do jetë në shenjën tuaj dhe do ju bëjë më emocionues se kurrë. E mira është se nuk ka më aspekte negative të Saturnit dhe Marsit që të ndikojnë tek ju.

Luani

Të hënën një periudhë shumë e rëndësishme po hapet për ju. Saturni do t’ju shtyjë të bëni shkurtime dhe ndryshime në një mënyrë shumë të papritur dhe të papritur. Duhet të jeni shumë të matur në të gjitha veprimet tuaja si në dashuri ashtu edhe në punë.

Virgjëresha

Duhet të jeni gjithmonë tepër argumentues dhe rrezikoni shumë të jeni të pakëndshëm në sytë e njerëzve të afërt. Gjatë orëve të ardhshme duhet të jeni shumë të kujdesshëm me dozimin e fjalëve. Energjia fizike është në rënie të mprehtë.

Peshorja

Gjatë orëve të ardhshme Marsi, Saturni dhe Venusi do të jenë në favorin tuaj, do t’ju lejojnë të jeni më të shoqërueshëm se zakonisht. Gjithashtu do të ndiheni më pak të lodhur dhe do të keni një dëshirë të madhe për të menduar për jetën e re dhe projektet e punës.

Akrepi

Të hënën gjatë orëve të ardhshme Saturni dhe Marsi do të fillojnë të ndihen dhe, të bashkuar me Uranin, mund t’ju bëjnë më intolerantë dhe nervozë. Për këtë arsye, qëndroni të qetë dhe përpiquni të mos zemëroheni.

Shigjetari

Gjatë javës që po fillon do ta keni Merkurin ende negativ por horoskopi juaj për javën është vërtet i favorshëm. Saturni në Ujor do t’ju ndihmojë të zgjidhni disa probleme pune dhe praktike dhe Marsi pozitiv do t’ju japë shumë vitalitet.

Bricjapi

Saturni dhe Marsi janë larguar nga shenja juaj dhe nuk do të jeni më nën presion si muajt e fundit. Ka ardhur koha e duhur për të marrë një pushim nga e gjithë kjo. Për sa i përket punës, ka ende shumë gjëra për të bërë, por bëni gjërat me qetësi dhe qetësi.

Ujori

Të hënën gjërat do të nisin për më së miri dhe ju do të keni Saturnin dhe Marsin në shenjën tuaj. Ju dëshironi të ndryshoni jetën tuaj dhe mund ta bëni atë, por jo menjëherë. Afërdita më në fund, nga 3 prilli, do t’ju shikojë me dashamirësi.

Peshqit

Të hënën do të jetë një javë shumë e qetë për ju. Mërkuri është ende në shenjë dhe ju ndihmon në marrëdhëniet me miqtë dhe të afërmit. Marsi dhe Saturni nuk po ju mbështesin më dhe kjo do ju bëjë më dembel se zakonisht