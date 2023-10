HOROSKOPI/ 9 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Kjo është një kohë e mrekullueshme për ju që të përfundoni projektet. Aftësia juaj për të ndjekur çdo gjë është jashtëzakonisht e fortë. Çfarëdo që keni filluar, do ta përfundoni me përpjekje minimale. Do të duket sikur universi po e bën atë për ju.

Demi

Ju jeni përballë një konkurrence shumë të ashpër. Tani nuk është një kohë e mirë për të kërkuar favore, për të provuar të zbatoni ide të reja ose për t’i treguar dikujt tjetër se si ta bëjë detyren e tij/saj.

Binjaket

Stresi i jashtëzakonshëm rreth jush ka një ndikim shumë negativ në psikikën tuaj, pavarësisht nëse e kuptoni apo jo. Bëni çmos që të mos e përvetësoni tensionin e vështirë që po ndodh në punë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gaforrja

Kini kujdes që të mos murmurisni diçka negative për dikë ose diçka nën zë gjatë gjithë ditës tuaj të punës. Dikush ka të ngjarë t’ju dëgjojë dhe para se ta kuptoni, një sekret i çmuar është zbuluar.

Luani

Tensioni po rritet dhe ju ndjeni se një luftë do të shpërthejë. Në vend që të largoheni, ju dëshironi të hidheni në ring. Pyesni veten nëse rreziqet ia vlejnë vërtet. Pyesni se si mund të zgjidhen këto çështje në një mënyrë më të përshtatshme.

Virgjeresha

Jini të kujdesshëm se si i prezantoni një ide ose koncept njerëzve të tjerë. Sugjerimi juaj i pafajshëm mund të interpretohet lehtësisht si rebelim, agresion ose mosbindje. Me pak fjalë, gjërat ka të ngjarë të dalin jashtë proporcionit.

Peshorja

Përdorni energjinë e ashpër konkurruese të ditës në avantazhin tuaj. Përdoreni atë për t’ju frymëzuar në lartësi më të mëdha. Mund të arrini më shumë nga sa mendonit se ishte e mundur. Mos kini frikë.

Akrepi

Ajo që dëshironi më shumë nga një person tjetër është të jeni qendra e universit të tyre. Megjithatë, sot mund të detyroheni të pranoni se nuk jeni fokusi i jetës së një personi tjetër dhe se ata kanë interesa të tjera përveç jush.

Shigjetari

Nëse keni qenë dembelë ose jo të përkushtuar për një çështje të caktuar, dikush ka të ngjarë t’ju thërrasë për këtë. Nuk do të mund të fshihesh më. Kontributi juaj është i nevojshëm.



Bricjapi

Ngadalësoni procesin tuaj të të menduarit në mënyrë që të mund të thithni plotësisht të gjithë informacionin që ju vjen. Është e vështirë të përvetësosh plotësisht hapësirën e materialit që vjen në vëmendjen tënde brenda një dite.

Ujori

Mund të keni një sfidë para jush. Ju duhet, më shumë se çdo gjë, të ndiheni nën kontroll kur bëhet fjalë për marrëdhëniet e dashurisë dhe emocionet e fuqishme. Qëndroni të ftohtë përballë një valë pasioni në rritje.

Peshqit

Një gjë me të cilën e keni shumë të vështirë të përballoni është rutina e mërzitshme. Sot mund të tërhiqeni nga dikush që duket se shkel çdo rregull. Sa i përket financave, do të ndiheni në formë.