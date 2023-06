HOROSKOPI/ 9 qershor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ajo që të tjerët e shohin si të gabuar ose të padëshirueshme mund të jetë pikërisht mundësia e karrierës që ju keni kërkuar. Ka të ngjarë të dalloni një potencial të jashtëzakonshëm në diçka që të tjerët e hedhin poshtë pa një shikim të dytë.

Demi

Dialogu shpërthyes do të përshkallëzohet për sa i përket punës dhe me shumë mundësi do të jeni ju një pjesë e madhe e saj. Mbani në mend se ky konflikt verbal mund të jetë vetëm gjëja që nevojitet për të pastruar ajrin për marrëdhënie më të mira përreth.

Binjaket

Sot do e gjeni veten në mes të një situate të vështirë. Bashkëpunëtorët janë në fyt të njëri-tjetrit dhe mund t’ju kërkohet të zgjidhni anët. Qëndrimi në mes me një këmbë në të dy kampet mund t’ju bëjë më shumë dëm sesa dobi.

Gaforrja

E vërteta po ju fshihet dhe nuk ka asgjë që ju urreni më shumë sesa të mos e dini të vërtetën. Situatat e punës mund të bëhen të shëmtuara në ditët e sotme, ndaj përgatituni të shkoni në betejë me kokën lart. Një marrëveshje e madhe është në rrezik, prandaj kini kujdes.

Luani

E vetmja mënyrë për të qenë të suksesshëm sot është nëse demonstroni se mund të përmbushni pritshmëritë e njerëzve të tjerë. Tregoni veten më shumë se zakonisht. Mos rri duarkryq dhe prit që të të vijë mundësia e përsosur e karrierës. Ju duhet të lëvizni drejt saj.

Virgjeresha

Dhembshuria juaj do të jetë balsam për të tjerët kur të dalin nga një situatë e shëmtuar në lidhje me punën sot. Depërtimi juaj do të ndihmojë në shuarjen e zjarrit që ka qenë i ndezur. Qëndroni larg flakëve që edhe ju të mos lëndoheni.

Peshorja

Priten fërkime mes kolegëve; kështu që, mos u habitni kur një betejë e madhe lind nga ajo që duket të jetë asgjë. Përvoja juaj nga jashtë reflekton konfliktin që ndjeni nga brenda në lidhje me situatën tuaj të përgjithshme të karrierës.

Akrepi

Mos lejoni që të tjerët t’ju bëjnë presion për diçka për të cilën nuk jeni gati të angazhoheni në lidhje me karrierën tuaj. Dikush me të cilin punoni mund të përdorë taktika të frikësimit për t’ju bindur për diçka që ai ose ajo mendon se është e duhura për ju. Besoni vetëm vetes.

Shigjetari

Sot nuk do të jetë ora juaj më e mirë për sa i përket punës, prandaj merrni ditën e pushimit nëse mundeni. Nëse ju duhet të punoni, përfitoni sa më shumë nga ajo duke trajtuar projekte që kërkojnë një sasi shtesë force, finesë dhe fuqie. Këto cilësi do t’i keni me tepricë.

Bricjapi

Energjia aktuale astrale po ju shtyn të thoni diçka për një çështje që ju ka shqetësuar për disa kohë. Ju ndoshta keni menduar për këtë për një kohë dhe papritmas mund të ndiheni sikur do të shpërtheni. Thjesht mos e mashtroni veten.

Ujori

Fjalët tuaja mund t’i shtojnë benzinë zjarrit sot që ka të ngjarë të jetë jashtë kontrollit. Ju mund të jeni të lumtur të nervozoni të tjerët ndërsa shijoni shfaqjen. Thjesht jini të gatshëm të pranoni pasojat e plota të veprimeve tuaja. Jini të kujdesshëm!

Peshqit

Për të arritur qëllimet tuaja të karrierës, duhet të kuptoni se duhet të kërkoni ndihmën e të tjerëve. Tërhiquni nga ata që kanë ide të ndryshme nga tuajat. Vetëm aftësitë tuaja nuk ka të ngjarë të jenë të mjaftueshme – veçanërisht në një ditë si kjo e sotmja.