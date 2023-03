HOROSKOPI/ 9 mars 2023, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Nëse jeta juaj ne çift ka qene e vështirë kohet e fundit, sot gjithçka do sqarohet dhe gjerat do normalizohen ndjeshëm. Mundohuni qe edhe gëzimet edhe pengjet t’ia shprehni atij qe keni ne krah. Beqaret do joshin gjate gjithë kohës, por nuk do arrijnë dot te fillojnë një lidhje. Për financat ka për te qene një dite e shkëlqyer. Me ne fund do arrini ta stabilizoni gjendjen dhe do ndiheni te qete.

Demi

Dite shume e kënaqshme ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit. Si ju ashtu edhe partneri do zgjoheni me optimizëm dhe do i merrni gjerat si t’iu vijnë. Debatet nuk do jene aspak pjese e kësaj dite. Beqaret do turbullohen disi nga një takim qe do kenë, por serish do stepen për te hedhur hapa. Ne planin financiar gjendja nuk do jete ashtu si ju e keni pritur, prandaj kujdes me çdo shpenzim.

Binjakët

Nëse nuk i shtoni dozat e fantazisë gjate kësaj dite, jeta juaj ne çift ka për te qene e paqëndrueshme dhe e mbushur me probleme. Një marrëdhënie qe te ece mire duhet gjithmonë te jete e mbushur me emocione dhe risi. Beqaret do ua kushtojnë gjithë kohen e lire personave qe kane njohur se fundmi dhe do afrohen goxha me ta. Sektori financave nuk do jete aspak problematik.

Gaforrja

Dite shume pozitive ka për te qene kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Partneri do i përmbushë te gjitha premtimet qe ju ka bere me pare dhe do ndiheni te plotësuar. Beqaret nuk duhet ta kërkojnë larg princin e tyre te kaltër sepse do e kenë shume afër atë. Gjendja financiare do filloje te normalizohet goxha pas masave te marra se fundmi. Nuk do keni aspak vështirësi sot.

Luani

Fale ambientit te ngrohte yjor, jeta juaj ne çift do jete shume me e mire sot. Do i merrni gjerat me pozitivizëm dhe nuk do konfliktoheni për detaje pa vlere. Beqaret me mire te mos i ngatërrojnë çështjet e zemrës me jetën profesionale sepse mund te lëndohen ne një moment. Ne planin financiar duhet te ndryshoni mënyrën e menaxhimit sepse kështu si keni nisur shume shpejt do ngeleni pa para.

Virgjëresha

Pasioni, por edhe logjika do jene ato qe do iu udhëheqin sot juve qe jeni ne një lidhje. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e jashtëzakonshme ne çdo çast. Beqaret duhet te përdorin fjalët dhe gjestet e duhura për te joshur ne mënyrë qe ta bëjnë për vete atë e pëlqejnë. Për financat mos u shqetësoni pasi gjendja do jete aq e mire saqë mund te bëni edhe investime.

Peshorja

Dite pa probleme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Do i kuptoni gabimet e bëra dhe do dini te kërkoni falje ne mënyrë nga me te ndryshmet. Beqaret duhet te jene me te rezervuar dhe nuk duhet te tregojnë çdo detaj nga vetja pasi jo te gjithë personat do jene pozitive. Dita nuk do jete e përshtatshme për lidhje. Gjendja financiare do përmirësohet gjithnjë e me tepër kështu qe mos u shqetësoni.

Akrepi

Sot duhet te ngrini mure mbrojtëse ju te dashuruarit dhe duhet ta mbroni me çfarë te mundeni jetën tuaj ne çift. Shume persona te jashtëm do mundohen t’ua prishin marrëdhënien. Beqaret nuk do kenë ditën me te mire kështu qe njëherë për njëherë nuk duhet te hedhin hapa. Ne planin financiar tregohuni sa me realiste sepse po bëtë gabime situata do ju dale jashtë kontrollit.

Shigjetari

Dite e mbushur me adrenaline te papare do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Çdo moment për ta do jete i mbushur me kënaqësi dhe emocione shume te veçanta. Kurrë nuk e kishit parashikuar diçka te tille. Beqaret nuk duhet te pranojnë çdo lloj ftese qe do ju behet, pasi sot do keni mundësinë e zgjedhjes me te mire. Ne planin financiar kërkoni ndihme për te bere një menaxhim me te mire.

Bricjapi

Dite tej mase e qëndrueshme do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Asgjë e keqe nuk ka për te ndodhur mes jush dhe partnerit, përkundrazi bashkëpunimin tuaj do e kenë zili te gjithë. Beqaret do gjenden përballë dilemash te vështira, por ne fund do bëjnë zgjedhjen me te mire. Një etape me e bukur do filloje për ta. Buxheti me e fund do jete shume i mire.

Ujori

Sido qe te vijnë punët sot, ju do i jepni prioritet absolut jetës ne çift. Do lini çdo gjë tjetër pas dore vetëm qe t’i plotësoni çdo dëshirë atij qe keni ne krah. Beqaret do realizojnë një nga takimet me te veçanta dhe do ndihen menjëherë gati për te hedhur hapa. Sektori i financave nuk do ketë asnjë lloj tronditjeje kështu qe mund te shpenzoni qetësisht për gjerat e nevojshme.

Peshqit

Saturni do jete planeti qe do ju përkëdhelë ne çdo moment gjate kësaj dite dhe do ju beje te përjetoni kënaqësi akoma me te forta. Beqaret po nuk u treguan shume kërkues mund ta gjejnë princin e tyre ta kaltër, ne te kundërt do duhet te presin ende. Me financat nuk keni për te pasur probleme te mëdha, megjithatë mire është qe te kujdeseni për shpenzimet dhe te mos jepni para hua.