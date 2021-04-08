Horoskopi 8 prill, ja çfarë parashikojnë yjet për ju sot
Dashi; Hëna, Venusi dhe Dielli i favorshëm ju japin një takim të veçantë. Ata që jetojnë dy histori në të njëjtën kohë duhet të fillojnë të sqarohen. Ata që nuk janë të kënaqur me marrëdhënien mund të dëshirojnë të bëjnë shkelje. Në vendin e punës, është më mirë të eleminoni gjërat sesa të përballeni me debate pa zgjidhur asgjë. Ju duhet të pushoni për ca kohë.
Demi; Në dashuri, ju ende keni për të zgjidhur një debat që u ngrit disa ditë më parë. Mos dëgjoni humorin e keq, kjo ditë ju lejon të kapni ritmin. Në vendin e punës, shmangni çdo lloj polemike edhe nëse ende po mendoni për disa çështje ekonomike ose ligjore. Lodhja ju bën të ndiheni më të fortë se kurrë dhe disa dhimbje fizike mund t’ju nxjerrin nga veprimi.
Binjakët; Në dashuri, vijnë mundësi të reja, fundjava duket premtuese. Tensionet e vazhdueshme duhet të kapërcehen dhe ju do të ndiheni më pak të vetmuar, në trajtimin e problemeve. Në vendin e punës, ju duhet të analizoni atë që po bëni; një bashkëpunim i bukur mund të konfirmohet. Hëna është disonante, përpiquni të mos bëni shumë përpjekje.
Gaforrja; Në dashuri, nëse ju pëlqen një person kjo është dita e duhur për të folur për ndjenjat. Mos harroni se më e mira do të vijë pas 14 prillit. Takime me fat, zemrat e vetmuara të shenjës mund të humbin mendjen për një person. Fitimet nuk janë shumë të larta, por për disa muaj ju ia keni dalë. Ju mendoni shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe kjo ju shqetëson.
Luani; Në dashuri, nëse ka pasur polemika në dy ditët e fundit, përpiquni të ndërmjetësoni, përndryshe mund të gjendeni në rrugën e luftës në pjesën e dytë të muajit. Mundohuni të zgjidhni konfliktet me një ish. Ky nuk është një vit i fitimeve të mëdha, në fakt, ju duket se jeni përfshirë në shumë probleme. Angazhimet familjare shkaktojnë acarim.
Virgjëresha; Hëna e sotme në opozitë mund të krijojë pak shqetësime në dashuri. Situata astrologjike është shumë e paqartë, prandaj është më mirë të shmangni konfliktet. Në vendin e punës, përpiquni të mbani nën kontroll polemikat që lindin në këtë periudhë. Ju jeni shumë të lodhur, sidomos fizikisht.
Peshorja; Hëna do të kthehet kundër gjatë fundjavës, ndërkohë, përpiquni të mos rihapni polemikat e zgjidhura. Ju mund të kryeni projekte të reja, por mos prisni të pamundurën. Investimet dhe manovrat financiare duhet të merren me rezerva, në këtë moment duhet të kuptoni nëse duhet të ndryshoni apo jo. Shërim i shkëlqyeshëm për shëndetin.
Akrepi; Gjatë dy ditëve të fundit keni ngritur polemikë në familje, në këtë ditë në vend të kësaj duhet të përpiqeni të harroni. Historitë e reja të dashurisë mund të jenë të rëndësishme, përpiquni të përfitoni nga kjo Hënë e favorshme. Në fushën e biznesit, nëse doni të vazhdoni me një nga projektet tuaja ambicioze, së pari duhet të kontrolloni gjendjen tuaj financiare. Për të qëndruar të shëndetshëm, duhet të merrni kohën tuaj.
Shigjetari; Në dashuri, çiftet me jetë të gjatë mund të përjetojnë disa momente të vështira; kini kujdes nga debatet. Në fushën emocionale, kjo është një ditë e vështirë për tu menaxhuar, shtyjeni gjithçka për të shtunën. Nëse keni nevojë të bëni ndryshime në punë, përfitoni nga kjo periudhë pasi mund të shfaqen mundësi të reja. Shëndeti: ju jeni disi të shpërqendruar.
Bricjapi; Në dashuri, këshillohet zgjidhjen e atyre çështjeve që kanë lindur keq në të kaluarën. Në fundjavë duhet t’i kushtoni vëmendje fjalëve. Një tërheqje e veçantë mund të lindë me shenjat që zakonisht shkaktojnë disa shqetësime për ju, të tilla si Peshorja, Gaforrja dhe Dashi. Nëse diçka nuk po shkon mirë në punë, prisni deri në fund të muajit para se të reagoni. Ndiheni shumë të trazuar.
Ujori; Situata në dashuri është interesante, sidomos të Dielën. Papritmas mund të dashuroheni me dikë. Gjithçka që po bëni në këtë periudhë duket se ju ka mërzitur. Në vendin e punës, ka ardhur koha për të bërë disa zgjedhje të rëndësishme; në këtë periudhë mund të lindë një bashkëpunim i ri. Mundohuni të relaksoheni pak.
Peshqit; Me Hënën në shenjën tuaj është një ditë pozitive në dashuri dhe historitë mund të bëhen edhe më të rëndësishme. Ju keni një aftësi të madhe për të reaguar. Në fushën e punës, për disa ditë gjithçka ju duket më e qartë; hëna në shenjë ofron propozime interesante. Ju jeni nën stres, të gjithë po ju pyesin diçka.