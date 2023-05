Horoskopi 7 shkurt 2022, çfarë parashikojnë yjet për sot

Dashi

Kur gjërat në mënyrë të përsëritur nuk shkojnë ashtu siç dëshironi, ose ju ndodhin gjëra të këqija, mund të jetë shumë e lehtë të bini në një mentalitet viktime. Megjithatë, ndërsa ne nuk mund të kontrollojmë gjithmonë atë që ndodh përreth nesh, ne kemi gjithmonë zgjedhjen se si do ta trajtojmë atë. Zgjidhni të vazhdoni dhe insistoni të jeni më të mirë me veten tuaj.

Demi

Përpiquni të siguroheni që të merrni pak kohë cilësore për veten tuaj sot. Natyra juaj është ajo që lulëzon nga mendimi intensiv, kreativiteti, seksualiteti dhe emocionet. Pa kohë të mjaftueshme vetëm në një hapësirë të rehatshme për ju, mund të filloni të ndiheni të lodhur. Gjëra të tilla si nervozizmi mund të jenë tregues të fortë se ka ardhur koha të jeni vetëm me veten tuaj.

Binjaket

Sot mund të jetë një ditë e mirë për ju që të kaloni pak kohë duke krijuar. Ndërsa ju mund të pëlqeni sportet, ju gjithashtu keni një aftësi të lindur artistike. Gëzimi i krijimit të diçkaje është i pamatshëm dhe procesi i prodhimit të një produkti të përfunduar mund të jetë shumë i këndshëm dhe terapeutik. Merrni kohë për të shprehur veten përmes hobi.

Gaforrja

Bëni disa plane për të shkruar një letër, për të dërguar një kartolinë urimi ose për të bërë një pako për dikë që është larg sot. Kjo mund të jetë shumë argëtuese veçanërisht nëse personi në fund nuk pret asgjë nga ju. Edhe një kartolinë e thjeshtë urimi mund t’i ndriçojë vërtet ditën dikujt. Në aspektin profesional do të keni disa sfida.

Luani

Është një ditë e mirë për ju për të vënë në punë disa nga idete kreative. Nëse keni fëmijë, merrni parasysh përfshirjen e tyre në aktivitete. Mund t’ju habisë të dëgjoni idetë e pabesueshme dhe mendimet novatore që kanë fëmijët tuaj që nuk i keni menduar kurrë. Në dashuri mund të merrni disa surpriza nga një person që ju pëlqen

Virgjeresha

Vendosni pak muzikë për t’ia dalë mbanë sot, veçanërisht nëse ndiheni pak të vetmuar. Muzika shpesh ka një efekt aq të fortë sa biseda. Kjo është për shkak se ju ofron një rrugë për të komunikuar me një pjesë më të thellë të vetes. Natyra juaj e ndjeshme mund të gjejë rehati dhe shpresë përmes harmonive dhe ritmeve si asgjë tjetër.

Peshorja

Është një ditë e mirë për të nxjerrë listën e blerjeve. Dhe nëse e gjeni veten të tunduar për të shpenzuar kursimet tuaja për diçka luksoze, kthehuni dhe shikoni listën tuaj! Mbajeni buxhetin tuaj në plan të parë. Nuk është koha për të blerë gjëra që nuk ju duhen.

Akrepi

Gjasat janë të forta që të jeni të zënë gjithë ditën sot. Aspektet energjike që po ndodhin mund t’ju bëjnë vërtet të vraponi për të marrë përsipër punët që duhen bërë. A mund të mendoni për ndonjë gjë që dëshironi të bëni? Shfrytëzojeni sa më shumë këtë ditë të mrekullueshme për t’u futur si në punë ashtu edhe në lojë.

Shigjetari

Pse të mos bëni një pushim dhe relaksim të merituar sot? Nëse ka disa gjëra për të cilat duhet të kujdeseni vërtet, ajo ka të bëjë me kohën e lirë ose rekreacionin. Qetësojeni veten me një sy gjumë pasdite ose duke porositur diçka të shijshme për darkë. Bëni një shëtitje të qetë ose një banjë të gjatë. Kujdesuni për veten duke pushuar.

Bricjapi

Ju mund të keni një vizitë të papritur sot dhe ka shumë të ngjarë që do të jetë dikush që me të vërtetë ka nevojë për mbështetje. Pavarësisht nëse keni një listë të madhe të gjërave që dëshironi të bëni, mos e largoni mikun tuaj. Punët dhe dëshirat tuaja do t’ju presin me durim. Hapni derën dhe zemrën tuaj nëse lind situata.

Ujori

Sot mund të dëshironi të flisni për çdo plan që keni ose dëshironi të bëni me ata me të cilët jetoni. Mund të ndodhë që dikush tjetër në shtëpi të ketë pasur disa qëllime për të cilat ju nuk keni qenë në dijeni, ose mund të jetë dikush që ka nevojë për diçka nga ju. Në raport me partnerin, do të ndjeni nevojën për më shumë komunikim.

Peshqit

Vendosni më shumë nga emocionet tuaja në punën tuaj. Tregojuni njerëzve se jeni të apasionuar pas asaj që bëni në vend që të bëni punën tuaj thjesht nga detyrimi ose për një rrogë. Nëse nuk ndiheni të fortë emocionalisht për atë që bëni, atëherë gjeni diçka të re.BW