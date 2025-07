Horoskopi 6 korrik 2025, cfarë parashikojnë yjet për ju sot!

DASHI

Për ju kjo ditë do jete e qete. Nëse tregoheni të logjikshëm dhe të duruar nuk do hasni probleme. Në dashuri priten zhvillime te rëndësishme sidomos për beqaret. Kështu që ata duhet t’i bëjnë sytë katër.

DEMI

Nëse synoni që gjërat t’iu ecin sa më mirë sot duhet të jeni më tolerantë dhe duhet të komunikoni më shumë me ata që iu rrethojnë. Në momente ankthi duhet të mësoni te ruani qetësinë.

BINJAKET

Gjatë ditës, mbështetja e të afërmve do jetë e madhe dhe kjo do ju ndihmojë të arrini atë që doni. Për sa i përket dashurisë, do ndjeni pak vetmi, por me pas gjerat do rregullohen. Në punë gjërat duken stabel.

GAFORRJA

Keni shumë ide dhe projekte në mendjen tuaj, por duhet t’i mendoni me kujdes para se t’i vini në zbatim. Ju të dashuruarit do prisni shumë nga personi që doni, por nuk do merrni mjaftueshëm.

LUANI

Kjo do të jetë një ditë dinamike dhe shumë kreative. Në përgjithësi do keni arritje te vazhdueshme. Duke qene se do jeni shume të shqetësuar për shoqërinë do e lini pak pas dore dashurinë.

VIRGJERESHA

Në përgjithësi ambienti ne jetën tuaj do jete i ngrohte. Edhe problemet e vogla qe mund t’iu dalin do i kaloni pa problem. Për dashurinë do jete një periudhe shume e këndshme. Do ndjeheni shume mire pranë partnerit.

PESHORJA

Fillimi i ditës do jetë goxha pozitive kështu që përfitoni për të ndrequr disa gabime të bëra. Shëndeti nuk ka për të qenë ne periudhën më të mire. Do jeni pak të stresuar dhe të lodhur.

AKREPI

Nëse nuk doni të përballeni me probleme gjatë kësaj dite tregohuni të vëmendshëm dhe bëni kujdes nga intrigat. Jo te gjithë do mendojnë atë qe do ju shprehin në sy. Në dashuri gjërat do shkojnë mire.

SHIGJETARI

Humori juaj do të ndryshojë shpesh gjatë kësaj dite dhe nuk do jeni të lehtë për t’u kuptuar. Ndonjëherë mund të fiksoheni edhe pas disa gjërave të vogla pa asnjë vlere dhe do i doni me patjetër.

BRICJAPI

Morali juaj që ishte plotësisht i rënë sot do ringrihet. Do jeni më optimist për çdo gjë dhe nuk do dorëzoheni lehtës. Në jetën në çift mund të keni disa probleme të vogla. Kalojeni me qetësi.

UJORI

Kjo ditë do të jetë me shumë angazhime për ju. Edhe pse mund te merrni kritika dhe mund të kaloni pengesa, asgjë dhe askush nuk do ju ndalë të bëni atë që dëshironi. Familjen do e keni mbështetje dhe frymëzim.

PESHQIT

Komunikimi i mire do ju ndihmojë te kaloni edhe sfidat më të vështira gjatë kësaj dite. Te gjithë do ju dëgjojnë me kujdes dhe do marrin shembull prej jush. Cështjet e dashurisë kanë nevojë për vëmendje./bw