HOROSKOPI/ 6 gushtl 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Të vendosësh një buzëqeshje në fytyrën tënde do të ndihmojë të gëzosh të tjerët dhe të krijojë një mjedis pune fantastik për të gjithë. Në përgjithësi, njerëzit do të jenë në humor të mirë. Lajkat do të kalojnë shumë më mirë sesa kritikat, ndaj mbajini mendimet negative për vete.



Demi

Në vend që të punoni kaq shumë për të përmbushur nevojat e njerëzve të tjerë, lërini njerëzit e tjerë të sillen rreth jush për një ndryshim. Merrni një qëndrim të vendosur, por bëjeni këtë me një buzëqeshje. Ju me siguri keni fituar të drejtën që të tjerët të bëjnë favore për ju.

Binjaket

Sot në vendin tuaj të punës do të jenë të dukshme përplasjet se kush ka më shumë pushtet. Edhe pse personi përgjegjës mund të mbajë titullin “boss”, ai ose ajo mund të mos ketë informacionin e plotë të asaj që ndodh në të vërtetë në vendin e punës. Me shumë mundësi, ju e dini më së miri.

Gaforrja

Mos ngurroni të merrni vendime të rëndësishme ekzekutive edhe pse nuk jeni domosdoshmërisht në karrigen e ekzekutivit. Gjykimi juaj është i shëndoshë, dhe ju jeni të pëlqyer dhe të respektuar nga njerëzit përreth jush. Përdoreni këtë në avantazhin tuaj dhe do të shpërbleheni.

Luani

Edhe pse pjesa më e madhe e punës suaj është në prapaskenë, ka disa ditë në të cilat dëshironi të jeni në qendër të vëmendjes dhe më shumë njohje për gjithçka që bëni. Kujtojini me butësi njerëzit sot për të gjithë punën që bëni. Bëjeni këtë pa u ankuar shumë.

Virgjeresha

Idetë që ju mendonit se ishin të nivelit të lartë rreth një javë më parë, papritmas nuk duken aq të zgjuara në fund të fundit. Dikush del me një perspektivë të re që ju bën të rimendoni këndvështrimin tuaj aktual. Mos kini frikë të bëni ndryshime të minutës së fundit në strategjinë tuaj.

Peshorja

Planifikoni një takim në të cilin mund të shfaqni talentet tuaja. Mos kini frikë të shpalosni talentin. Shpesh, puna juaj e palodhur humbet pas të tjerëve që janë më arrogantë për arritjet e tyre. Edhe ti meriton lëvdata.

Akrepi

Tani është shansi juaj i madh për të ecur përpara. Gjendja juaj e përgjithshme është mjaft e fortë, duke ju dhënë besimin emocional që ju nevojitet për t’i nxjerrë idetë tuaja në tryezë dhe për të siguruar që ato të realizohen. Ju jeni të pandalshëm. Ju mund të arrini çdo gjë.

Shigjetari

Të tjerët janë më përpara se ju, por ju jeni skeptik për tu hedhur në nivelin e tyre. Metodologjia juaj është t’i merrni gjërat ngadalë dhe të jeni më të rezervuar kur bëhet fjalë për situata me rrezik të lartë. Kjo është mirë. Mos ki turp nga kjo qasje.

Bricjapi

Ju keni më shumë ndikim mbi njerëzit e tjerë sesa mendoni. Shumicën e kohës, ju nuk e përdorni këtë fuqi sepse zakonisht thjesht po ecni me rrjedhën. Tani është një kohë e rëndësishme që ju të tregoni veten dhe t’i bëni të tjerët të punojnë përkrah jush.

Ujori

Vetëm për shkak se disponimi juaj nuk është aq i fortë sa do të dëshironit të ishte, nuk do të thotë që ju duhet të tërhiqeni dhe të lini dikë tjetër të marrë drejtimin në diçka për të cilën ju e dini se jeni më të kualifikuar. Vazhdoni rolin tuaj të fortë drejtues.

Peshqit

Do të vlerësoheni dhe do të njiheni për gjithë punën e palodhur që bëni. Lavdërimi do të vijë nga të gjitha këndvështrimet. Ju e keni fituar këtë vlerësim; kështu, mos ngurroni të qëndroni në qendër të vëmendjes për pjesën më të madhe të ditës.