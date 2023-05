HOROSKOPI/ 5 maj 2023, çfarë kanë prashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Marsi do të jetë miqësor me shenjën tuaj dhe do të sjellë ambicie që do të shpërblehen. Në dashuri do të jeni xheloz, kujdes! Pritet të bëni një shpenzim të tepruar për shtëpinë. Nëse po bëni një rikonstruksion, bëjini mirë llogaritë.

Demi

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjithçka mund të shkonte më së miri, nën ndikimin e Hënës në shenjën tuaj. Por kalimi i Neptunit do i’u turbullojë duke ju bërë konfuz dhe mosbesues. Do të keni debate dhe keqkuptime në çift, për arsye xhelozie. Mos bëni zgjidhje të nxituara.

Binjakët

Një ditë e karakterizuar nga lodhja, gjatë së cilës mund të merreni me aktivitete relaksuese apo me angazhime që nuk kërkojnë shumë sforcim. Një pushim i shkurtër do ju rikthejë energjinë dhe do ju rikarikojë.

Gaforrja

Në sajë të ndikimit të Uranit, Saturnit dhe Neptunit, të lindurit e kësaj shenje mund ta kalojnë ditën në harmoni të plotë. Parashikohen ftesa të papritura nga ana e disa miqve. Punët e shtëpisë, studime ose çështje biznesi, gjatë kësaj të premteje do të ecin për mrekulli.

Luani

Do të ishte mirë që t’i thërrisni logjikës, në rast se do ju duhet të merrni vendime të rëndësishme, në vend që t’i besoni intuitës. Shqisa juaj e gjashtë nuk do të funksionojë, duke ju bërë që të ngatërroni realitetin me fantazinë.

Virgjëresha

Kjo është dita ideale për të vizituar një të afërm, për t’u bashkuar me miqtë apo familjen. Mundohuni të çoni në fund disa angazhime, pasi do të shijoni kënaqësi prej tyre.

Peshorja

Do të ndjeni nevojën për të rregulluar bilancin tuaj. Bëni mirë t’i besoni ndonjë eksperti të cilin e konsideroni të besuar. Ndikimi i Marsit, do vijojë të përhapë gëzim dhe dëshirë për të dashuruar. Parashikohen takime elektrizuese.

Akrepi

Pavarësisht ndikimit të Mërkurit dhe Saturnit të cilët e vështirësojnë ditën, Hëna do shërbejë si balancë, duke e lehtësuar atë. Parashikohen keqkuptime me partnerin/en ose me miqtë. Gjithashtu mund të bëni zhvendosje apo blerje të pamenduara mirë.

Shigjetari

Një problem pune apo një angazhim i papritur, do ju detyrojë që të përvishni mëngët dhe të punoni jashtë orarit, të sforcuar. Nëse ndiheni të lodhur, mendoni se ky angazhim është një investim i mirë për të ardhmen.

Bricjapi

Në sajë të ndikimit të Hënës, do të jeni me humor të mirë dhe të gatshëm për gjithçka. Në familje, situata paraqitet harmonike. Pritet të merrni një dhuratë, një lajm ose një surprizë. Çështjet që kanë të bëjnë me punët në shtëpi, profesionin apo investimet do të ecin mjaft mirë.

Ujori

Bëni mirë të jeni të kujdesshëm, pasi Hëna dhe Neptuni nuk ju favorizojnë aspak. Kokëfortësia dhe pasiguria, do të arrijnë nivelin maksimal. Financat pritet të kenë probleme ashtu si dhe çështjet që kanë të bëjnë me shtëpinë. Do të kaloni momente ankthi.

Peshqit

Mund të përballoni qetësisht çështje që kërkojnë angazhim, apo marrëveshje delikate. Tregohuni të saktë dhe konkret, dhe mbi të gjitha të sigurtë në veten tuaj. Dita do të jetë përgjithësisht e qetë. Ky mund të jetë një moment i mirë për t’u marrë me shtëpinë, apo për të takuar një mik të cilin nuk e shikoni prej kohësh.