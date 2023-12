HOROSKOPI/ 5 dhjetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Komunikimi me të tjerët është veçanërisht i fortë sot dhe do të zbuloni se çdo gjë që thoni do të udhëtojë në veshët e kolegëve tuaj si zjarri. Mos thoni asgjë që nuk do të dëshironit të shkonte në veshët e eprorëve tuaj.

Demi

Ju mund të zhgënjeheni sot nga të tjerët që po bëjnë një punë të përciptë që ju e dini se duhet bërë më tërësisht. Komunikoni me këta njerëz me mirëkuptim dhe jo me një qëndrim “më të lartë se ti”. Rezistojini dëshirës për t’u treguar si shef.

Binjaket

Thashethemet e këqija për ju po përhapen mes kolegëve tuaj, gjë që po ju vështirëson të jeni efektiv në vendin e punës. Bëni të pamundurën për ta zgjidhur situatën me qetësi dhe diplomaci, pa e përshkallëzuar edhe më tej dramën.

Gaforrja

Sot ka shumë komunikim mes jush dhe të tjerëve, por duket sikur nuk po arrini askund. Ju mund të largoheni nga një dialog i gjatë me shefin tuaj ende duke pyetur veten se çfarë ai ose ajo po përpiqej të komunikonte. Pyete sërish nesër.

Luani

Do të keni gishtat në shumë byrekë të ndryshëm sot dhe kjo do të çojë në sukses të madh në lidhje me punën tuaj. Përfshini ide të ndryshme nga njerëz të ndryshëm dhe ndani suksesin. Ju mund t’i bashkoni pjesët së bashku për të krijuar një kryevepër.

Virgjëresha

Mos u kapni shumë nga aspekti mendor i punës suaj. Rreziku këtu është se do të përfshiheni aq shumë në procesin e të menduarit analitik sa do të harroni se pikat tuaja të forta të vërteta qëndrojnë në intuitën dhe ndjeshmërinë tuaj. Përqafoni këto dhunti.

Peshorja

Mendja juaj ka të ngjarë të kthehet përpara dhe mbrapa në çdo drejtim – duke e bërë të vështirë për ju që të përqendroheni në çdo gjë që ka të bëjë me punën tuaj. Qëndroni larg kafeinës ose sheqerit të rëndë sot, përndryshe kjo vorbull mendore vetëm do të përkeqësohet.

Akrepi

Dikush ka të ngjarë t’ju paraqesë një plan alternativ sot që mund t’ju largojë nga ekuilibri në lidhje me karrierën tuaj. Mblidhni fakte dhe informacione, por mos firmosni asgjë ende. Sigurohuni që të mendoni disa dite mbi këto ide përpara se të veproni.

Shigjetari

Produktiviteti juaj është i lartë dhe marrëdhëniet tuaja me njerëzit janë fenomenale. Çdo gjë që dëshironi të arrini sot është brenda mundësive tuaja – kryesisht falë ndihmës, mbështetjes dhe këshillave të atyre në rrethin tuaj profesional. Këto marrëdhënie janë të arta.

Bricjapi

Mos u mbështetni tek të tjerët sot aq shumë sa mund të bëni normalisht. Mos harroni se njerëzit e tjerë nuk kanë gjasa të kenë thellësinë dhe perceptimin që keni kur bëhet fjalë për detyrat në vendin e punës. Nëse dëshironi që një punë të bëhet siç duhet, bëjeni vetë.

Ujori

Ju keni shumë admirues të punës suaj sot. Njerëzit do të jenë të hapur ndaj ideve tuaja dhe roli juaj si lider do të respektohet shumë. Shumë informacione mund të shpërndahen nëpërmjet natyrës suaj me humor të mirë dhe personalitetit argëtues.

Peshqit

Çdo lloj rutine e re që lidhet me karrierën tuaj do të jetë shumë e suksesshme. Nëse dikush ka nevojë për një detyrë të kryer që është jashtë detyrave tuaja të zakonshme, bëhuni vullnetar për këtë punë. Një takim i rastësishëm gjatë devijimit tuaj do të jetë mjaft i favorshëm.