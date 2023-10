HOROSKOPI/ 4 shtator 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ka të ngjarë të krijohen ndjenja ambivalente mes jush dhe të dashurit tuaj sot. Kjo ju duket mjaft shqetësuese, pasi nuk është mënyra juaj e zakonshme në marrëdhënie. Megjithatë, mund të jetë mundësi e mirë për të sqaruar disa keqkuptime.

Demi

Ndjenja juaj e vetvetes tronditet falë atyre që po përpiqen të përdorin fuqinë e tyre për t’ju kontrolluar. Jini të sigurt dhe mos lejoni që të tjerët të kenë përparësinë – veçanërisht pasi e dini se keni të drejtë. Mos u tërhiqni edhe pse presioni do jetë i madh.

Binjaket

Fuqitë tuaja detektive do t’ju vijnë në ndihmë ndërsa zgjidhni retorikën që ju vjen nga të gjitha këndvështrimet. Merrni kontrollin e një situate që po ngec për shkak të mungesës së drejtimit. Energjia është aty. Thjesht duhet të fokusohet.

Gaforrja

Jeni në konflikt të drejtpërdrejtë me dikë dhe thjesht nuk ka asnjë mënyrë për ta shmangur atë. Ky person po ju bën konfuz, në një përpjekje për t’ju ngatërruar në një farë mënyre. Mos u mashtroni dhe mos dilni nga rruga. Qëndroni i fokusuar.

Luani

Vendi i punës nuk është shumë i favorshëm për të kryer punën tuaj. Pyesni nëse ka ndonjë detyrë që mund të bëhet jashtë zyrës. Ndoshta mund të punoni nga shtëpia ose të përballeni me një detyrë të veçantë që nuk përfshin të tjerët. Gjeni një rrugë alternative.

Virgjeresha

Ju po merrni një sasi të madhe mbështetjeje nga këndvështrime të ndryshme, duke ju inkurajuar kështu të bëni hapin tjetër të madh në rrugën tuaj të karrierës. Jeni në një spirale lart, ndaj mos e humbisni qëllimin tuaj. Do të vazhdoni të gjeni mbështetje gjatë rrugës.



Peshorja

Do të ndjeni një rrymë fërkimi në themel ndërsa kaloni ditën tuaj të punës. Kjo është e pashmangshme. Lajmi i mirë është se ky fërkim do t’ju nxisë të arrini shumë. Do t’ju frymëzojë të bëni shumë më tepër nga sa mendonit se ishte e mundur.

Akrepi

Nëse i luani letrat menjëherë gjatë fillimit të ditës, mund të bëni që dikush i rëndësishëm të fiksohet pas jush. Jini vigjilentë dhe të vëmendshëm gjatë marrëdhënieve tuaja me të tjerët dhe do të keni një avantazh mbi të gjithë të tjerët që janë të plogësht dhe të turbullt.

Shigjetari

Nëse jeni duke u lëkundur në ndonjë mënyrë, automatikisht do të tërhiqeni në një zjarr të kryqëzuar. Njerëz të tjerë duan që ju të jeni me ta dhe ju hezitoni ta bëni këtë në këtë kohë. Vazhdoni të mblidhni fakte përpara se të bëni ndonjë lëvizje të madhe. Mos u nxitoni.



Bricjapi

Ndikimi i planetëve e bën të sotmen veçanërisht intriguese. Ju e doni enigmën, misterin dhe veçanërisht njerëzit që mbeten të paqartë, pavarësisht pyetjeve tuaja hetuese. Duket se ka të ngjarë të takoni dikë të cilit mezi mund t’i rezistoni.

Ujori

Ju i merrni gjërat në mënyrë filozofike, veçanërisht kur ato nuk po shkojnë sipas planit. Por sot edhe mendimet tuaja më metafizike nuk duket se sjellin ngushëllimin që ju nevojitet. Planetët zbulojnë një të metë në marrëdhënien tuaj aktuale.

Peshqit

E keni të vështirë të kaloni ditë si kjo kur gjërat thjesht nuk duken të qëndrueshme. Energjia që buron nga planetët ju shtyn të pyesni veten se pse jeni shqetësuar. Përpiquni t’i merrni sfidat me qetësi, duke menduar pozitivisht dhe me shpresën se gjithçka do të shkojë sipas vullnetit tuaj.