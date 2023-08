HOROSKOPI/4 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Dikush po ju fërkon në mënyrën e gabuar. Sigurohuni që të përballeni me këtë person dhe të shpjegoni se si veprimet e tij ose të saj po ndikojnë tek ju. Mos u tregoni të pasjellshëm për këtë çështje. Në vend të kësaj, përqendrohuni në ndjenjat tuaja dhe respektin që ata meritojnë.

Demi

Ju rrethon një energji e madhe nervore. Ju po ndjeni presion nga të gjitha anët për të vepruar në një mënyrë të caktuar. Duan apo jo, do të kapesh në një betejë të vështirë. Jini të durueshëm me të tjerët dhe përpiquni të mos reagoni tepër.

Binjaket

Femrat ka të ngjarë të jenë burime veçanërisht të rëndësishme për ju sot. Dëgjoni atë që ata kanë për të thënë dhe dëgjoni këshillat e tyre. Gratë përreth jush kanë njohuri për situatën tuaj personale që ju nuk mund ta shihni as veten. Dëgjoni me kujdes.

Gaforrja

Përqendrohuni në tendencat më të mëdha në vend që të kapeni në ulje-ngritjet e përditshme. Thashethemet e lidhura me punën dhe idetë e vogla ka të ngjarë t’ju rrëzojnë nëse i lejoni ato. Mos jini kaq të ndjeshëm ndaj këtyre tendencave kalimtare. Kthejeni vëmendjen tuaj në diçka më të madhe.

Luani

Jeni kapur në një pozicion të vështirë në të cilin duhet të shfaqni besim të madh, por megjithatë një pjesë e juaja po ndihet jashtëzakonisht e pambrojtur dhe e dobët. Mos u mbingarkoni nga emocionet tuaja të pasigurta. Mblidhni forcën tuaj të jashtëzakonshme dhe vazhdoni.

Virgjeresha



Në fillim të ditës mund të ndiheni mjaft të pavendosur dhe të pasigurt. Megjithatë, ndërsa dita vazhdon, vetëbesimi juaj do të rritet dhe do të ndjeni një fuqi të madhe nga brenda. Shtyjeni çdo vendim të rëndësishëm deri në pasdite ose në mbrëmje.

Peshorja

Tani është një kohë e mirë për të kërkuar punë që ju jep mundësinë të përdorni aftësitë tuaja të jashtëzakonshme krijuese. Mund të shkëlqeni lehtësisht në punë që nxjerrin në pah cilësitë tuaja artistike dhe imagjinative. Mos lejoni që këto dhurata të mrekullueshme të shkojnë dëm.

Akrepi

Jeni të tunduar të ecni përpara me diçka edhe pse thellë e dini se kjo nuk është gjëja më e zgjuar për të bërë. Dy pjesë të personalitetit tuaj janë në konflikt me njëra-tjetrën, duke e bërë të vështirë për ju që të vazhdoni. Ndaluni për momentin.

Shigjetari

Vendosni më shumë nga emocionet tuaja në punën tuaj. Tregojuni njerëzve se jeni të apasionuar pas asaj që bëni në vend që të bëni punën tuaj thjesht nga detyrimi ose për një rrogë. Nëse nuk ndiheni të fortë emocionalisht për atë që bëni, atëherë gjeni diçka të re.

Bricjapi

Sot jeni në një pozitë të vështirë. Në mënyrë që të ecni përpara me punën tuaj, duket se do t’ju duhet të shkelni gishtat e dikujt tjetër. Jini të ndjeshëm ndaj këtij personi tjetër ose veprimet tuaja do të kthehen keq më vonë gjatë rrugës.

Ujori

Një mundësi financiare me fat është brenda mundësive tuaja. Disa para bonus mund t’ju vijnë nëse luani letrat tuaja siç duhet. Mbani një sy për një investim afatshkurtër ose bonus në lidhje me punën tuaj. Shpërblimet do të jenë mjaft të kënaqshme.

Peshqit

Pjesën më të madhe, ju ndiheni mjaft të sigurt në punën tuaj. Megjithatë, sot mund të ndjeni një gjemb të vështirë në këmbë. Një zë i vogël në kokën tuaj po ju thotë të jeni të kujdesshëm dhe të merrni parasysh të gjitha perspektivat. Sigurohuni t’i kushtoni vëmendje kësaj këshille.