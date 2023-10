HOROSKOPI/ 31 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ajo që shihni para jush është vetëm një fasadë. Mos u emociononi shumë për një mundësi të madhe që ofron shumë shpërblime. Nëse bini dakord për një marrëveshje tani, do të merrni shumë më pak nga sa kishit bërë pazar.

Demi

Lëreni mendjen të lirë. Mos u bllokoni në një gropë. Ju jeni në një hap tani për të zgjeruar pozicionin tuaj për sa kohë që përdorni imagjinatën tuaj dhe mendoni të lirë. Përdorni mendjen tuaj në mënyrë krijuese sot, pavarësisht nëse jeni në punë apo jo.

Binjaket

Jeni të lumtur të ndani ide që zakonisht i mbani për vete. Ju i përkisni një brezi që është shumë i pavarur. Megjithatë, sot, ju jeni të lumtur të bashkoheni me dikë dhe t’i largoni idetë prej tij ose asaj. Kjo është mënyra e duhur e veprimit.

Gaforrja

Mos mendoni se askush nuk kujdeset për ju ose për atë që po bëni. Historia ka më shumë se kjo. Ndoshta e vërteta është se ata me të vërtetë nuk e kuptojnë atë që po kaloni, sepse ju nuk ndani mjaftueshëm informacion me ta.

Luani

Ju po merrni mbështetje për idetë tuaja nga njerëzit përreth jush. Edhe nëse këta njerëz nuk janë ata me të cilët punoni, kontributi i tyre ia vlen të dëgjohet. Ata kanë një perspektivë të jashtme nga e cila mund të përfitoni shumë. Besoni tek të tjerët.



Virgjeresha

Tani është shansi juaj të largoni pak nga zemërimi dhe zhgënjimi i ndrydhur që keni rreth karrierës suaj. Të tjerët janë të lumtur t’ju dëgjojnë dhe t’ju ofrojnë simpatinë dhe mirëkuptimin që kërkoni. Mos ngurroni të hapeni me të tjerët.



Peshorja

Kjo është një kohë që ju të bëni paqe me veten dhe me të tjerët në lidhje me çështjet e vendit të punës. Nëse nuk jeni në punë sot, kjo është ketu nuk ka asgjë të keqe. Përdoreni këtë ditë për të zhvilluar një plan se si mund të krijoni harmoni më të mirë mes jush dhe njerëzve me të cilët punoni.

Akrepi

Ushtroni talentin tuaj krijues në një mënyrë që nuk ka të bëjë fare me punën tuaj. Merrni pak kohë për të çliruar aftësitë tuaja krijuese përmes një vizatimi, pikture ose kënge. Të bësh këtë do t’ju ndihmojë të jeni më efektiv dhe ju lejon të zhvilloni ide dhe zgjidhje më kreative.

Shigjetari

Mos ngurroni të shfaqni më shumë nga stili juaj unik, origjinal dhe i pazakontë. Shumë herë gjatë javës së punës, ju do të ndrydhni këtë anë tuajën në mënyrë që të përshtateni me një personalitet të caktuar që është i përshtatshëm për vendin e punës. Tani duhet ta lini të lirë.

Bricjapi

Do të jeni të ftuar në angazhime sociale dhe sapo të arrini atje, do të jeni ylli i spektaklit. Në fillim mund të hezitoni të përzieni biznesin me kënaqësinë, por do t’ju duhet ta bëni këtë. Një përparim i rëndësishëm do të ndodhë kur ta bëni këtë.

Ujori

Mos u kapni në një botë fantazie. Do të shpërqendroheni nga ëndrra e dikujt tjetër, do të dilni jashtë ekuilibrit dhe do të krijoni një keqkuptim për karrierën tuaj dhe se ku po shkoni me të. Mos merrni asnjë vendim. Ju nuk jeni në gjendje të mirë për ta bërë këtë.

Peshqit

Ju ndiheni tepër të ndjeshëm – më shumë se zakonisht – çdo përmendje e vogël e punës ka të ngjarë t’ju dërgojë në një humor mjaft negativ. Nëse kjo është me të vërtetë dita juaj e pushimit, shijoni atë dhe shmangni çdo diskutim rreth punës. Nëse duhet të punoni, merreni me qetësi.