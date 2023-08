HOROSKOPI/ 31 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Ju jeni në një pozicion shumë të favorshëm në shumë mënyra. Ju keni një zotërim të fortë të koncepteve në dorë, ndërsa në të njëjtën kohë jeni të sintonizuar dhe të ndjeshëm ndaj emocioneve të njerëzve të tjerë. Komunikimi me të tjerët shkon jashtëzakonisht mirë, falë këtyre faktorëve.



Demi

Disa njerëz nuk mund të pranojnë një shaka – veçanërisht sot. Jini të hapur me njerëzit dhe shikojini në sy. Ju nuk do të fitoni respektin e atyre me të cilët nuk tregoheni të sinqertë. Mbani komunikimin tuaj drejt dhe të hapur në këtë kohë.

Binjaket

Do të zhgënjeheni nga dikush që ka një këndvështrim shumë të ngurtë për situatën në fjalë. Ky person po frustrohet me ju për të njëjtën arsye. Dhembshuria dhe mirëkuptimi do të ndihmojnë në zbutjen e tensionit më shumë sesa agresioni.

Gaforrja

Spekulimet tuaja optimiste janë të dobishme në disa raste, por do t’ju bëjnë më shumë dëm sesa dobi në një ditë si kjo e sotmja. Duhen fakte të forta dhe prova të forta. Idetë fantastike do t’ju çojnë ju dhe njerëzit përreth jush në drejtimin e gabuar.

Luani

Idetë tuaja janë të mira, por ato duhet të modifikohen. Duket se po merrni parasysh vetëm një këndvështrim. Tani është koha për të parë anën tjetër të monedhës dhe për të rregulluar pozicionin tuaj në përputhje me rrethanat. Është e favorshme për të ndryshuar kursin në këtë kohë.

Virgjeresha

Do të ndiheni të pa sinkronizuar me botën përreth jush, por kjo nuk është arsye për të ndryshuar këndvështrimin tuaj ose drejtimin aktual të veprimit. Jini tolerant ndaj këndvështrimeve të tjera, por mos u ndjeni të detyruar të ndryshoni pikëpamjet tuaja. Do të vijë koha juaj. Prisni.

Peshorja

Fati vazhdon t’ju ndjekë. Kontaktet që bëni tani do të kenë një rëndësi të madhe më vonë. Sigurohuni që të mbani kartat e biznesit dhe numrat e telefonit që merrni. Vendosini ato në një vend të sigurt në vend që t’i lini të humbasin.

Akrepi

Mos kini frikë të lini anën tuaj të ndjeshme të shkëlqejë – edhe në vendin e punës. Është mirë t’u bësh të ditur njerëzve se je njeri dhe se ke edhe ndjenja. Ju nuk mund të luani rolin e luftëtarit gjatë gjithë kohës. Relaksohuni dhe ngadalësoni.

Shigjetari

Kujtesa juaj është shumë e mprehtë dhe lehtë do të jeni në gjendje të ruani çdo sërë faktesh që ju vijnë në rrugë. Nëse ju duhet të bëni ndonjë studim për një test ose për një prezantim në punën tuaj, tani është koha për ta bërë këtë. Asgjë nuk do t’i shpëtojë syrit tuaj për detaje.

Bricjapi

Mendja dhe emocionet tuaja do të punojnë së bashku. Rreziku këtu është se nëse emocionet tuaja bëhen dërrmuese për shkak të diçkaje që po ndodh jashtë punës suaj, ju lehtë mund të shpërqendroheni dhe të humbni të gjithë ndjenjën e mendimit racional.

Ujori

Mendja juaj është mjaft e përqendruar, duke ju ndihmuar të shihni faktet për atë që janë, në vend të asaj që ju i perceptoni se janë. Mos harroni se shpesh ka një mospërputhje të madhe midis këtyre dy gjërave. Sot, nuk do të ketë – prandaj përfitoni nga kjo.

Peshqit

Të gjithë kanë nevojë për pak pushim dhe rikuperim. Energjia astrale e sotme do të thotë se është jetike për ju që të merrni kohë për të rigjeneruar veten dhe për t’u ndjerë mirë. Disa ngjarje mund të kenë larguar erën nga velat tuaja dhe është e nevojshme që të gjeni kohë për të qenë vetëm.