HOROSKOPI/ 30 prill 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

DASHI

Nuk është koha për të shtyrë shumë në dashuri. Nëse keni diçka për t’i thënë partnerit tuaj, mund të jetë më mirë të prisni disa orë. Beqarët janë mirë por bëni kujdes që të mos kapen me një këmbë në dy këpucë. Për sa i përket punës, biznesi po ecën. Favorizohen kontaktet me qytete të tjera.

DEMI

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 30 prill 2023), zemra më në fund po rreh sërish! Beqarët do të jenë në gjendje t’iu llogarisin në praninë e një personi të këndshëm, ndërsa çiftet do të realizojnë një projekt të rëndësishëm jetësor që është pezulluar prej shumë kohësh nga tani deri në vjeshtë. Për sa i përket punës, disa çështje ekonomike do ju bëjnë të mendoni.

BINJAKËT

Yje pozitivë në dashuri. Keni rifituar vetëbesimin dhe kjo ju jep edhe forcë më të madhe në marrëdhëniet ndër-personale. Për sa i përket punës, keni mjaft ide, por përpiquni ta kanalizoni kreativitetin tuaj në mënyrë konstruktive.

GAFORRJA

Kjo fundjavë do t’ju dhurojë emocione të mira, mos u mbyllni në shtëpi! Dritë jeshile për takimet për beqarët dhe nëse keni një person në zemër, mos hezitoni të dilni përpara. Sa i përket punës, gjatë javëve të ardhshme do të shfaqen mundësi të reja dhe interesante.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 30 prill 2023), yje pozitive për ndjenjat, nëse keni në krah personin e duhur, nuk përjashtohet mundësia për të ngritur një projekt të rëndësishëm jetësor së bashku. Sa i përket punës, keni shumë gjëra për të bërë.

VIRGJËRESHA

Në dashuri ka mundësi të keni disa grindje të vogla që mund t’ju nervozojnë. Kalibroni fjalët tuaja dhe numëroni deri në dhjetë përpara se të ekspozoheni, përndryshe mund të lëndoni ndjeshmërinë e të tjerëve.

PESHORJA

Në dashuri nëse jeni vetëm do bëni mirë të shikoni rreth e rrotull. Kjo fundjavë do të jetë një pararojë e emocioneve të bukura. Çiftet do të gjenden më të lidhur se kurrë! Në nivelin e punës do të ketë një dëshirë të madhe për t’u përfshirë.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 30 prill 2023), një fundjavë interesante për dashurinë, mund të keni edhe një takim të veçantë. Për sa i përket punës, keni shumë gjëra për të bërë dhe ndonjëherë nuk mund të mbani gjithçka nën kontroll.

SHIGJETARI

Çiftet e vjetra më në fund do të mund të realizojnë një projekt të rëndësishëm që ka shumë kohë të mbyllur në sirtar. Për sa i përket punës, ka ulje dhe ngritje por kujdes që të mos merrni vendime të nxituara.

BRICJAPI

Yje pozitivë për ndjenjat gjatë fundjavës! Çiftet do rizbulojnë dëshirën për të qenë bashkë dhe e nesërmja do të jetë veçanërisht e këndshme. Për sa i përket punës, nuk ka lëkundje të mëdha por përpiquni të mos e teproni.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e diel 30 prill 2023), parajsa paksa nervoz për dashurinë, së fundmi disa zënka me partnerin po dëmtojnë qetësinë e marrëdhënies. Shtyni të gjitha vendimet e rëndësishme për nesër. Sa i përket punës, favorizohen projekte të reja.

PESHQIT

Yjet vërtet intrigues për dashurinë, nëse keni një person në zemrën tuaj pse nuk dilni përpara? Beqarët do jenë në gjendje të llogarisin në një sërë takimesh me fat që do t’i japin një farë mënyre jetës së tyre emocionale. Për sa i përket punës, mund të ketë disa fërkime.