HOROSKOPI/ 30 korrik 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Një ide që e kishit pak kohë më parë po merr më në fund njohjen pozitive që meriton. Tani është radha juaj të rishikoni planin dhe të skanoni për çdo kurth të mundshëm. Kjo mund të kërkojë rishikimin e të dhënave që keni kaluar tashmë.



Demi

Dikush në vendin tuaj të punës, ndoshta edhe shefi juaj, ka një ndryshim të rëndësishëm për një çështje që ju përket drejtpërdrejt. Ky ndryshim në vendim do të thotë një mundësi e madhe për ju, dhe ndoshta edhe një pagë më të madhe.

Binjakët

Një problem që mendonit se ishte larguar tani po rishfaqet. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, ky problem duket se është përkeqësuar që nga hera e fundit që ngriti kokën e tij të shëmtuar. Trajtojeni këtë çështje të vështirë një herë e përgjithmonë në vend që ta vendosni përsëri në pritje.

Gaforrja

Një ndryshim rrënjësor në energji ju bën të ndiheni sikur përpjekjet tuaja po ju çojnë diku. Ju nuk jeni thjesht një lloj brejtësi mbi një rrotë. Ju jeni një individ i begatë, i suksesshëm dhe jashtëzakonisht me fat që është në rrugën e tij drejt botës.

Luani

Idetë dhe konceptet e huaja janë papritmas shumë më tërheqëse për ju. Nëse ka qenë dëshira juaj për të punuar diku tjetër, tani është shansi juaj i madh për të bërë një lëvizje drejt këtij qëllimi. Është koha e duhur që ju të përparoni në një vend të ri.

Virgjëresha



Me energjinë planetare të sotme në lojë, mos u habitni nëse bini sërish në dashuri me më të dashurin tuaj. Nëse jeni duke kërkuar për atë person të veçantë për të hyrë në jetën tuaj, ju mund ta takoni atë ku vera dhe poezia rrjedhin lirshëm.

Peshorja

Merrni një mësim nga njerëzit që janë të suksesshëm në atë që bëjnë. Kjo është një ditë e mirë për të shfletuar në një librari online ose një bibliotekë. Zgjidh një libër për një person që e admiron, i cili punon në të njëjtën fushë si ju. Përdoreni këtë person si frymëzim për veten tuaj.

Akrepi

Qëndrimet kokëforta të njerëzve të tjerë mund të pengojnë përparimin tuaj sot. Ka një fuqi të madhe pas emocioneve tuaja, dhe ju duhet ta shprehni atë. Hidheni në skenë dhe dilni në podium. Thoni mendimin tuaj edhe nëse nuk jeni gjithmonë dakord me grupin.

Shigjetari

Ju papritmas po shihni dritën mbi pengesat që ju kanë qëndruar në rrugën tuaj për disa muaj. Papritur ndiheni sikur po përparoni në një çështje që ju ka ngecur në një gropë për mjaft kohë. Ecni përpara me besim.



Bricjapi

Shpërblimet afatshkurtra mund të mos jenë të shumta tani, por tendencat afatgjata janë mjaft të favorshme. Hidhni një sy pamjes së madhe dhe do të shihni se e ardhmja është në të vërtetë mjaft e ndritshme. Besojeni apo jo, po përparoni.

Ujori

Fati juaj financiar po ndryshon – dhe po ndryshon për mirë. Tani do të ndiheni sikur po ecni përpara në lidhje me financat tuaja në vend që të ecni prapa. Aspekti sentimental sot duket se nuk po lëviz.

Peshqit

Treni me të cilin keni hipur ka ngecur për pak kohë në kthim, por sot po ecën sërish në drejtim përpara. Kjo nuk parashikon asgjë përveç prosperitetit për ju në lidhje me çdo gjë që ka të bëjë me karrierën tuaj. Merrni kontrollin edhe një herë.