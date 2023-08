HOROSKOPI/ 30 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mos i përsërit dy herë të njëjtat gabime. Shikoni thellë në kujtesën tuaj dhe mendoni se kur keni luftuar këto beteja të ngjashme më parë. Ju jeni shumë më i mençur tani. Rregulloni kursin tuaj në përputhje me rrethanat, në mënyrë që të shmangni një grackë që keni kaluar më parë.



Demi

Mos shpenzoni aq shumë kohë duke u përgatitur këtë mëngjes sa të vonoheni për në punë. Një pamje pak e çrregullt është më mirë se pa paraqitje fare. Gëlltisni krenarinë tuaj. Përveç kësaj, ju tashmë dukeni më mirë se të gjithë të tjerët.

Binjaket

Fati do ju ndjekë gjatë gjithë ditës. Nëse dikush ofron një dorë ndihme, mos jini skeptik. Tregoni besim. Kjo është pjesë e fatit të mirë që meritoni. Ju e keni fituar këtë dorë ndihme, falë të gjithë mbështetjes që u keni dhënë të tjerëve.

Gaforrja

Lehtësojeni javën ngadalë. Tani nuk është koha për të marrë ndonjë lëvizje të papritur apo vendime të mëdha. Mund të jeni ende në një humor mjaft të dobët dhe dembel falë fundjavës. Aspekti romantik parashikohet të jetë në formë.

Luani

Jini të butë me kolegët tuaj dhe veçanërisht me veten tuaj. Do të prireni të jeni shumë kritikë ndaj punës suaj sot, diçka që është shumë vetë-shkatërruese. Jepini vetes një pushim dhe kuptoni se është gjithmonë në rregull të bëni gabime.

Virgjeresha

Vullneti juaj i fortë zakonisht është shumë i dobishëm për të marrë fakte dhe për të hyrë në thelbin e çdo situate. Megjithatë, sot duhet të keni një qasje më të qetë. Jini të butë dhe të kujdesshëm në vend që të jeni imponues ndaj njerëzve për të marrë informacion.

Peshorja

Java ka nisur një fillim fantastik për ju. Energjia po rrjedh në rrugën tuaj nga të gjitha drejtimet. Ngjarjet sinkronike nuk ndodhin “rastësisht”. Ato janë shenja se diçka është menduar të ndodhë. Nuk ka gjë të tillë si rastësi.

Akrepi

Java ka nisur ngadalë për ju dhe ka të ngjarë të jeni të zhytur në probleme emocionale të mbetura nga fundjava. Bëni çmos që të përqendroheni në të tashmen, në vend që të kapeni nga e kaluara ose nga fantazitë për të ardhmen.

Shigjetari

Do të tërhiqeni nga biznesi i ushqimit. Nëse nuk jeni duke punuar tashmë në këtë industri, mund të kërkoni mënyra në të cilat mund të përfshiheni, apo edhe të investoni para në biznese të tilla si restorante, tregje, kompani të ushqimit të shpejtë ose dyqane ushqimore.









Bricjapi

Është e vështirë për ju të krijoni një plan solid kur mjedisi rreth jush po ndryshon vazhdimisht. Shumë informacione ju vijnë sot, por disa prej tyre janë në kundërshtim me atë që thonë njerëzit e tjerë. Mos nxitoni në përfundime shumë shpejt.

Ujori

Sot duket se mund të mos jeni në gjendje të merrni pjesë në një aktivitet në grup që e keni planifikuar. Çështje të tjera të ngutshme mund të kërkojnë vëmendjen tuaj të menjëhershme. Kjo mund të jetë zhgënjyese. Megjithatë, nëse punoni shpejt dhe me efikasitet, në fund të fundit mund t’ia dilni.

Peshqit

Pavarësisht gjinisë suaj, mbështetuni në “intuitën e gruas”. Nëse jeni grua, dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Do t’ju drejtojë në drejtimin e duhur. Nëse jeni burrë, dëgjoni me kujdes se çfarë thonë gratë përreth jush. Mund të merrni informacion të dobishëm.