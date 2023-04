HOROSKOPI/ 3 prill 2023, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Nëse ndiheni te lumtur pranë partnerit, sot nuk do ketë ndonjë gjë ndryshe, përveç momenteve pasionante me te shumta. Shfrytëzojeni çdo minute. Beqaret duhet te shmangin me çdo kusht takimet me persona te Gaforres. Ata nuk kane tipin tuaj dhe do vuani me vone. Mirëqenia materiale do vazhdoje te jete e qëndrueshme. Nuk pritet asnjë problem ne këtë sektor.

Demi

Gjate kësaj dite te dashuruarit do përballen me disa sfida te vështira. Mos u alarmoni menjëherë pa provuar te tentoni. Se bashku me partnerin mund te jeni një ekip shume i forte. Beqaret do iu japin një rëndësi me te madhe ndjenjave. Ka gjasa qe disa te gjejnë personin e ëndrrave. Sektori i financave do jete i qete, por nuk duhet te bëni asnjë shpenzim te tepruar.

Binjaket

Nëse keni kohe qe jeni ne një lidhje, çdo gjë do shkoje sipas parashikimeve. Momentet e ngrohta dhe emocionuese do shtohen. Për beqaret është një dite e favorshme për t’u angazhuar seriozisht. Mundësitë qe do iu dalin përpara do jene shume te mira. Situata financiare nuk është ashtu si ju e kishit parashikuar. Merrni sa me para masa qe te mos arrini ne katastrofe.

Gaforrja

Çiftet duhet te bëjnë shume kujdes gjate kësaj dite. Mosmarrëveshjet do jene te shumta dhe disa mund te arrijnë deri ne ndarje. Mos u tregoni kokëfortë dhe mos ia hidhni poshtë partnerit ato qe ka bere deri me sot. Beqaret duhet te qartësohen njëherë me veten para se te fillojnë angazhime. Planetët nuk do ndikojnë pozitivisht tek financat. Tregohuni sa me te matur.

Luani

Do e vuani shume gjate kësaj dite mungesën e delikatesës se partnerit tuaj. Do bënit mire te flisni me te dhe t’i sqaroni gjerat sa me shpejt. Mos dëgjoni aspak te tjerët. Beqaret do shohin një person qe kane pëlqyer dikur dhe çdo gjë do kthehet ne te shkuarën. Mos u nxitoni për asgjë. Ne planin financiar duhet te tregohuni te matur nëse do kryeni transaksione.

Virgjeresha

Plutoni do e ndërlikoje jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Do keni aq shume debate me njeri-tjetrin saqë do gjeni ngrohtësi tek një person qe sapo e keni njohur. Kujdes! Mos bëni asgjë për te cilat te pendoheni. Beqaret do kenë një takim te papritur, por qe mund t’ua ndryshoje shume shpejt jetën. Financat do jene te mira, por nuk duhet te investoni shume marramendëse.

Peshorja

Jeta ne çift nuk do jete e vështirë gjate kësaj dite. Te dy do tregoheni te sinqerte me njeri-tjetrin dhe do toleroni me tepër. Situata pështjelluese qe ka mbizotëruar kohet e fundit do te qartësohet. Beqaret nuk duhet te bëjnë serish gabimin te ngatërrojnë paratë me ndjenjat sepse do vuajnë. Ne planin financiar duhet te merreni me tepër me menaxhimin e te ardhurave.

Akrepi

Dielli do merret shume sot me jetën tuaj ne çift dhe do e ngrohe me tepër klimën. Do flisni lirshëm me partnerin dhe nuk do i merrni asgjë për keq njeri-tjetrit. Nëse jeni ende beqare, duhet te bëni edhe pak durim për te gjetur personin qe keni ëndërruar. Financat do jene me te stabilizuara se kohet e fundit. Ruajeni sa te mundni këtë situate dhe do jeni ju te fituarit.

Shigjetari

Jetën tuaj ne çift e ka pushtuar rutina? Beni çmos sot qe ta ndryshoni situatën nëse doni qe gjerat te ecin mire edhe për shume kohe. Beqaret nuk duhet te luajnë me zjarrin sepse do digjen keq. Me mire lërini gjerat te rrjedhin vete dhe mos kërkoni asgjë me ngulm. Financat do jene te favorizuara dhe me te mira se kohet e fundit. Beni shpenzimet me te nevojshme.

Bricjapi

Tregohuni sa me te arsyeshëm gjate kësaj dite ne jetën tuaj sentimentale dhe mos kërkoni gjera te cilat partneri nuk mund t’ua plotësojë dot. Beqaret me pak durim do arrijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Ka shume gjasa qe jeta juaj te ndryshoje shpejt. Situata financiare nuk do jete e shkëlqyer, por gjithsesi me e mire se kohet e fundit.

Ujori

Ata qe janë ne një lidhje duhet te bëjnë kujdes me xhelozinë dhe kritikat e mëdha. Partneri vërtet është i duruar por çdo gjë e ka një kufi. Dashuri me shikim te pare do ketë sot për disa beqare. Rrahjet e zemrës do jene te forta dhe emocionet do arrijnë kulmin. Shfrytëzojeni ditën sa te mundni. Financat do jene paksa delikate. Do jeni te stresuar dhe nuk do dini çfarë te bëni.

Peshqit

Tensioni ne çift do zbutet dalëngadalë, megjithatë nuk duhet te bëni premtime te mëdha te cilat nuk do i mbani dot. Beqaret do jene me te favorizuarit ne dashuri. Disa do fillojnë aventura emocionuese, e disa te tjerë do fillojnë histori te qëndrueshme e afatgjata. Merrni masa te zgjidhni sa me pare problemet me financat. Po i late pas dore do keni me shume vështirësi.