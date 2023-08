HOROSKOPI/ 28 gusht 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Mendja juaj do të jetë aktive. Do të ketë aq shumë informacione që do t’ju vijnë saqë do të jetë pothuajse e pamundur të merrni ndonjë vendim. Shkoni me instinktin tuaj të parë dhe mos e humbisni pjesën tjetër të ditës duke hamendësuar.



Demi

Nxitjet e krijimtarisë që merrni do të jenë shumë të rëndësishme për ju. Njihni këto njohuri dhe veproni sipas tyre. Është e rëndësishme që të stimuloni këtë pjesë të trurit tuaj në mënyrë që të balanconi të gjithë të menduarit dhe përpunimin e të dhënave që bëni me gjysmën tjetër.

Binjaket

Ju dëshironi dhe prisni që dikush t’ju kontaktojë. Ju prisni dëshpërimisht pranë telefonit ose kompjuterit duke pritur lajmin që dëshironi të dëgjoni. Mos e humbni ditën në këtë mënyrë. Ose kontaktoni vetë këtë person ose lëreni të shkojë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gaforrja

Ngjarjet e ditës do jenë shumë zhgënjyese për ju, por kjo nuk do të thotë se duhet të mërziteni apo të zemëroheni. Mos harroni se megjithëse mund të mos jeni në gjendje të ndryshoni një situatë, të paktën mund të ndryshoni reagimin tuaj ndaj situatës.

Luani

Merrni frymë lirshëm dhe lehtë. Mundohuni të mos ngarkoheni shumë në punë. Mund të ketë një tendencë që ju të mendoni për të gjitha gjërat që mund të shkojnë keq. Vetëm të menduarit për këto gracka do të bëjë që ato të shfaqen. Mendoni mendime pozitive në vend të kësaj.

Virgjeresha

Mënyra juaj ëndërrimtare dhe origjinale për t’u marrë me gjërat është në konflikt të ashpër me dikë që ka një qasje shumë mendore. Dy pikëpamjet tuaja përplasen në mënyrë drastike. Ju nuk keni nevojë të gjeni kompromis në këtë moment. Thjesht kuptoni argumentin e kundërt.

Peshorja

Do të jetë e vështirë të bisedoni me njerëzit e tjerë, por tani është shumë e nevojshme. Mund të ketë mosmarrëveshje, por çështjet të cilat po trajtoni nuk mund të mbahen më brenda. Ju duhet t’i nxirrni ato në tryezë në mënyrë që të ketë përparim.

Akrepi

Intuita juaj është rritur sot deri në pikën ku ndiheni si një lexues i mendjes, sikur mund të nxirrni mendimet dhe motivet e njerëzve që nuk i keni takuar kurrë më parë. Ju mund të vendosni ta vini në punë këtë aftësi për të avancuar gjendjen tuaj financiare. Bëjeni këtë nëse mundeni, brenda arsyes.

Shigjetari

Një rritje e fuqisë së brendshme mund t’ju bëjë të ndiheni sikur mund të lëvizni malet. Nëse keni menduar për një rrugë veprimi që të tjerët e besojnë të pamundur, kjo është koha për ta nisur atë. Çështjet e karrierës, romanca dhe projektet krijuese mund të avancohen në mënyrë të konsiderueshme me përpjekje të kujdesshme nga ana juaj.



Bricjapi

Sot mund të vendosni të përfundoni detyrat e papërfunduara rreth jush. Ju mund t’i kryeni shumicën e tyre deri në fund të ditës. Sidoqoftë, mos harroni të kënaqeni. Ju do të dëshironi të shfrytëzoni sa më shumë energjinë tuaj të re.

Ujori

Një rritje e pasionit mund të dominojë ditën tuaj nëse nuk gjeni një rrugëdalje për të. Një mbrëmje intime me një të dashur do të ishte një ide e mirë. Pasioni krijues është gjithashtu i fortë dhe mund të goditeni me frymëzim të papritur, ndoshta të ndikuar nga vende të largëta.

Peshqit

Një mbrëmje romantike në shtëpi me partnerin mund t’ju afrojë të dyve më shumë. Emocionet tuaja janë intensive tani, kështu që ju duhet të përdorni intuitën tuaj për të gjykuar saktësisht se sa nga ndjenjat tuaja duhet të zbuloni. Ju mund të zbuloni një fushë të re interesi sot.