Horoskopi 27 Shkurt, çfarë kanë parashikuar yjet për këtë fillim jave

Dashi

Java do të hapet me kombinimin astral të Venusit dhe Hënës që do t’ju bëjë shumë të ndjeshëm ndaj dashurisë. Në dashuri, kushtojini vëmendje marrëdhënieve konkrete, tregohuni më pak të vrullshëm. Në punë ju pret një kohë e mirë.

Demi

Dashuria do të favorizohet gjatë orëve në vijim, veçanërisht duke filluar nga e premtja me Venusin që hyn në shenjën tuaj. Do tregoni afeksion me gjeste konkrete dhe do jeni shumë posesiv ndaj partnerit.

Binjakët

Hëna në shenjën tuaj do t’ju bëjë më pak të dashur dhe racionaliteti do të mbizotërojë mbi emocionet. Për këtë arsye do jeni shumë nervozë edhe në punë. Mundohuni të relaksoheni pak.

Gaforrja

Do të nisë një javë kushtuar dashurisë me Venusin në shenjën që do t’ju bëjë të dashur dhe pasionant. Hëna në shenjë të hënën do të garantojë momente të mrekullueshme dashurie në vatrën e brendshme.

Luani

Hëna në shenjën tuaj do të prodhojë një ndikim të shkëlqyeshëm dhe shumë ambicioz. Ndjenja juaj e humorit do të jetë tashmë shumë e fortë nga e hëna dhe do të arrini të shkëlqeni në punë. Kujdes nga disa situata sentimentale që janë paksa të tensionuara.

Virgjëresha

Afërdita do të marrë një pozicion të favorshëm në treshe dhe sensualiteti do të jetë i dukshëm. Kini kujdes që të mos jeni grindavec në çift. Mos e lini veten të kapur nga mendimet e tepërta.

Peshorja

Këtë javë do të jeni shumë të dashur dhe të shoqërueshëm falë ndikimit të Hënës në shenjën tuaj. Gjërat do ndryshojnë gjatë fundjavës. Mërkuri, përveç risive që premton në fushën e dashurisë, do t’ju bëjë më të komunikueshëm edhe në punë.

Akrepi

Gjatë orëve në vijim do të jeni gati të jepni më të mirën. Do të jeni të kthjellët dhe të përqendruar dhe në punë do të jepni më të mirën. Në dashuri, pozicioni i ri i Mërkurit mund t’ju mbyllë në komunikim konstruktiv si për ju në çift ashtu edhe për beqarët.

Shigjetari

Do të jetë paksa e ashpër përsa i përket ndjenjave për shkak të Hënës në kundërshtim, gjë që mund të krijojë një bllok emocional që është i vështirë për t’u kapërcyer. Për sa i përket punës, gjithçka do të shkojë mirë.

Bricjapi

Java që do të nisë do ju sjellë disa probleme me të cilat duhet të përballeni. Falë yjeve të favorshëm, do të kapërceni gjithçka të mrekullueshme. Në dashuri, përpiquni të mos kapeni nga dyshimet dhe xhelozia.

Ujori

Hëna do t’ju garantojë një mënyrë dashurie më ironike dhe më të kontrolluar. Mërkuri në shenjën tuaj do të mprehë një mënyrë më të lirë dhe më intuitive të dashurisë. Ju pritet një kohë e mirë në punë.

Peshqit

Gjatë kësaj jave të fundit të shkurtit dhe fillimit të marsit Mërkuri do të kalojë përmes Ujorit, por ju gjithmonë mund të mbështeteni tek Venusi që të ketë një ndikim pozitiv tek ju. Në dashuri do përjetoni pasion të pakufishëm ndërsa në punë është koha për të zgjeruar rrethin e bashkëpunimeve.