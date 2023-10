HOROSKOPI/ 26 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Sot mund të keni shumë artikuj në listën tuaj të detyrave. Edhe pse disa do të jenë të këndshme – të tjerat mund të mos jenë, por megjithatë mund të keni disa vështirësi t’i largoni të gjitha. Mund t’ju duhet të shtyni disa për një ditë tjetër. Shkoni me rrjedhën!

Demi

Një fitim i papritur financiar mund t’ju tundojë të dilni dhe të bëni shpenzime të çmendura. Edhe pse keni punuar shumë dhe meritoni një pushim, do të ishte e mençur të mendoni fillimisht nëse vërtet mund të përballoni të jeni kaq të shkujdesur. Ndoshta duhet të mendoni të investoni të paktën një pjesë të parave që keni.

Binjaket

Një ndjenjë e aventurës mund t’ju bëjë të dëshironi të hipni në makinë sot dhe të udhëtoni. Përgjegjësitë ndaj punës mund t’ju pengojnë ta bëni atë. Nëse mund ta ruani fokusin tuaj tani për të përfunduar shpejt atë që keni në dorë, nuk ka asgjë që t’ju ndalojë të bëni plane për një fundjavë të këndshme më vonë.

Gaforrja

Ju ndoshta keni qenë jashtëzakonisht i zënë kohët e fundit! Ju kurrë nuk jeni nga ata që merrni rrugën e lehtë dhe gjithmonë vendosni të gjithë energjinë tuaj në punën që keni në dorë. Tani për tani, mund të jetë më mirë të mos e teproni. Nëse mundeni, merrni kohë dhe përpiquni të rifreskoni trupin dhe mendjen.

Luani

Sot fjalët janë të ngadalta, të pasura, të fuqishme dhe shumë intensive. Një fjalë mund të merret në mënyra të ndryshme dhe shumë nga ato që i thoni të dashurit tuaj kanë potencialin për të transformuar marrëdhënien tuaj. Energjia e ditës është kaq e fuqishme.

Virgjerësha

Kjo është një kohë e mirë për të ndarë disa nga ndjenjat tuaja më të thella dhe më të cenueshme me partnerin tuaj të ngushtë. Nëse mund të hapeni vërtet në vend që të thoni gjysmë të vërteta apo edhe gënjeshtra për të mbuluar ato që mendoni se janë gabime të mëdha, atëherë do t’i bëni edhe vetes një nder vërtet të madh. Do t’ju sjellë paqe të vërtetë mendore dhe një ndjenjë qetësie.

PeshorjaH

Një lloj i ri lidhjeje mund të krijohet me dikë që e konsideroni mik. Ndoshta zbuloni një interes të ndërsjellë ose papritmas shihni mikun tuaj në një dritë të re. Kjo mund të jetë e bukur, por përpara se të bëni ndonjë angazhim, përpiquni ta njihni pak më mirë këtë person.

Akrepi

Diçka e rëndësishme për ju po ndryshon. Ju keni filluar të dyshoni nëse ka një të ardhme në të apo jo. Mund të jetë një karrierë ose një marrëdhënie romantike. Konfuzioni mund të mbizotërojë në mendimet tuaja sot. Ju nuk jeni të kënaqur me një të ardhme të pasigurt.

Shigjetari

Siklet i paqartë fizik mund t’ju bëjë të ndiheni jashtë vetes. Me shumë mundësi nuk jeni vërtet i sëmurë. Jeni të lodhur dhe të stresuar, por mund t’ia dilni mbanë gjatë ditës. Zhgënjimi me dikë që e keni admiruar mund të jetë gjithashtu në mendjen tuaj.

Bricjapi

Një takim romantik i shumëpritur mund të anulohet ose të jetë më pak shpërblyes nga sa kishit shpresuar. Mund të lindin dyshime për të ardhmen e kësaj marrëdhënieje. Kjo nuk është dita për të marrë ndonjë vendim përfundimtar për çështje serioze si kjo.

Ujori

Një vizitor në shtëpinë tuaj mund të sjellë informacion jo të besueshëm. Mos e merrni si vlerë nominale çfarëdo që thotë ky person. Për sa i përket romancës, pasionet tuaja janë të larta dhe nevoja juaj për intimitet po aq. Nuk ka gjasa që sot të keni ndonjë takim vërtet romantik, të paktën të kënaqshëm.

Peshqit

Një letër ose telefonatë pasionante mund të vijë nga një mik i ngushtë ose partner romantik. Tregohuni i sjellshem! Nëse keni menduar të shkruani, kjo është dita. Imagjinata juaj po fluturon lart. Lërini fjalët të rrjedhin dhe mos u kapni shumë me gramatikën dhe strukturën tani. Mund ta modifikoni më vonë.