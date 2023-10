HOROSKOPI/ 25 tetor 2023, çfarë parashikojnë yjet për ju sot

Dashi

Nëse miqtë dhe partneri juaj duken më pak se të afërt, mos e merrni shumë seriozisht. Ata aktualisht janë duke kërkuar thellë brenda vetes për përgjigje për disa pyetje gjithëpërfshirëse. Ata nuk kanë nevojë të kujtohen për asgjë, më së paku për praninë tuaj. Tani për tani, ata duan vetëm paqe.

Demi

Mos u mundoni të bëni një punë të shpejtë – sepse thjesht nuk do të funksionojë. Të tjerët do të jenë lehtësisht në gjendje t’i shohin truket tuaja. Një qasje plotësisht e hapur dhe e ndershme është më e mira. Mos kini frikë të zbuloni ndjenjat tuaja të vërteta në vend të vetëm mendimeve tuaja.

Binjaket

Ju jeni në gjendje të punoni mjaft mirë me strukturën që është aktualisht. Të gjitha shenjat tregojnë për një ditë shumë produktive për ju. Ajo që nuk funksionoi shumë mirë për ju javën e kaluar tani po shkon mjaft mirë me shumë pak përpjekje nga ana juaj.

Gaforrja

Drama e rëndë emocionale e njerëzve të tjerë do t’ju tërheqë poshtë. Edhe problemet tuaja personale do të depërtojnë në vendin tuaj të punës, duke e bërë të vështirë për ju që të përqendroheni në çdo gjë përveç jetës tuaj në shtëpi. Bëni më të mirën për t’i mbajtur këto çështje të ndara nga puna.

Luani

Mos u bëni shumë kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Gjykimet tuaja të ashpra nuk janë shumë të mirëpritura në një kohë si kjo. Në vend të kësaj, ju duhet të jeni dashamirës dhe të kuptoni nevojat e njerëzve të tjerë – duke përfshirë edhe tuajat. Jepini vetes një pushim dhe qetësohuni.

Virgjeresha

Do të bëni hapa të mrekullueshëm në punë kur të kuptoni më mirë se si funksionojnë gjërat në tërësi. Vini re dhe kuptoni natyrën sinergjike të gjithçkaje rreth jush. Të qenit i vetëdijshëm për këtë do të ndihmojë në detyrat tuaja individuale të punës.

Peshorja

Njerëzit do të vijnë tek ju për këshilla dhe ndihmë – dhe kush mund t’i fajësojë ata? Ju jeni ai që i keni të gjitha përgjigjet. Njerëzit do të rreshtohen nga dera për t’ju parë. Gjeni kohë për të tjerët. Aspekti financiar paraqitet në formë të mirë.

Akrepi

Nëse keni menduar të shkruani ose të jepni mësim, sot është dita për të filluar. Imagjinata juaj është intensive, ju jeni të frymëzuar dhe mënyra juaj me fjalë është më e mprehtë se zakonisht. Nëse doni t’i parashtroni një projekt dikujt, bëjeni tani. Në mendjen tuaj mund të kalojnë shumë ide.

Shigjetari

Mund t’ju vijnë ftesa për ngjarje sociale. Marrëdhënia juaj me miqtë tuaj është e mirë. Mund të prezantohesh me persona të rinj. Disa nga njerëzit që takoni mund të jenë nga shtete të largëta ose vende të huaja ose të përfshirë në profesione të pazakonta. Kjo mund të jetë një ditë emocionuese, stimuluese.

Bricjapi

Energjia intensive qiellore e sotme do t’ju ndihmojë të përparoni drejt qëllimeve tuaja. Mendja juaj do të jetë e shpejtë dhe aftësitë tuaja të të shkruarit dhe të të folurit do të jenë veçanërisht të mprehta. Përfitoni sa më shumë nga kjo fuqi intelektuale. Filloni projekte të reja tani. Nëse e bëni këtë, suksesi është më se i mundshëm.

Ujori

Impulsi juaj krijues duhet të jetë i lartë sot. Ju mund të vendosni të provoni disa shkrime. Ju mund të keni një temë të veçantë në mendje për të shkruar. Ju gjithashtu mund të ndiqni një kurs në një lëndë që ju intereson, ose të bëni një hulumtim të vogël vetë. Sot mund të arrini shumë gjëra interesante.

Peshqit

Ëndrrat intensive dhe të gjalla ndezin proceset tuaja mendore. Ju mund të zgjoheni duke pyetur veten pse keni ëndërruar atë që keni bërë dhe çfarë ka të bëjë me atë që po ndodh në jetën tuaj. Aspekti sentimental paraqitet në formë pozitive. Kushtojini më shumë vëmendje vetes tuaj.